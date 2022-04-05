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Oscar’daki tokat skandalının ardından Will Smith’in projeleri tek tek iptal ediliyor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.04.2022
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Oscar’daki tokat skandalının ardından Will Smith’in projeleri tek tek iptal ediliyor

Oscar ödül töreninde komedyen Chris Rock'ı tokat atan Will Smith'in projeleri bir bir iptal ediliyor. Dünyaca ünlü aktör Smith’in içinde yer aldığı bir takım projelerin ertelendiği açıklandı.

Oscar'da karısı Jada Pinkett Smith ile ilgili şaka yapan komedyen Chris Rock'ın sözleri üzerine sahneye çıkarak Rock'ı tokatlayan Will Smith'in projeleri teker teker iptal ediliyor.

Ünlü aktör Will Smith'in oynadığı "Fast and Loose" ve "Bad Boys 4" adlı yapımlar askıya alındı.

Netflix ve Sony'nin yapımcılığını üstlendiği bu projelerde Smith'in başrolü üstlendiği belirtildi.

"PROJE KASTEN YAVAŞLATILIYOR"

Fast and Loose projesinin askıya alındığı belirtilirken, projenin kasten yavaşlatıldığı aktarıldı.

Smith'in geçen yıl yayınladığı otobiyografi kitabının film haklarını satın almak için Netflix ve Apple+'ın açık artırma yarışından da vazgeçtiği açıklandı.

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