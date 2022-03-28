2022 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 94. Oscar Ödülleri'ni kazananlar | Will Smith'ten sahnede tokat

Bu yıl 94'üncüsü verilen Oscar Ödülleri, üç yılın ardından ilk kez sunuculu gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Amy Schumer, Regina Hall ve Wanda Sykes'in sunuculuğunu üstlendiği, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da yapılan törende sinema dünyasının en iyileri ödüllendirildi. Geceye ünlü oyuncu Will Smith'in sahnede attığı tokat oldu. İşte 2022 Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi...

Giriş Tarihi: 28.03.2022 07:36 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 07:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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