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Haberler Galeri 2022 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 94. Oscar Ödülleri'ni kazananlar | Will Smith'ten sahnede tokat

2022 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 94. Oscar Ödülleri'ni kazananlar | Will Smith'ten sahnede tokat

Bu yıl 94'üncüsü verilen Oscar Ödülleri, üç yılın ardından ilk kez sunuculu gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Amy Schumer, Regina Hall ve Wanda Sykes'in sunuculuğunu üstlendiği, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da yapılan törende sinema dünyasının en iyileri ödüllendirildi. Geceye ünlü oyuncu Will Smith'in sahnede attığı tokat oldu. İşte 2022 Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi...

Giriş Tarihi: 28.03.2022 07:36 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 07:36
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2022 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 94. Oscar Ödülleri’ni kazananlar | Will Smith’ten sahnede tokat

Bu yıl 94'üncüsü verilen Oscar Ödülleri, üç yılın ardından ilk kez sunuculu gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törende ödüllerden çok sahnede yaşanan skandal tokat konuldu.

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2022 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 94. Oscar Ödülleri’ni kazananlar | Will Smith’ten sahnede tokat

King Richard'daki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan Will Smith, ödülünü almak için sahneye çıktığında komedyen Chris Rock'a yumruk attı.

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2022 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 94. Oscar Ödülleri’ni kazananlar | Will Smith’ten sahnede tokat

Sahnedeki hareketin mizansen olup olmadığı tartışılıyor.

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2022 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 94. Oscar Ödülleri’ni kazananlar | Will Smith’ten sahnede tokat

Ünlü komedyen Rock, Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca oldukça sinirlenen oyuncu sahneye çıkarak tokat attı.

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2022 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 94. Oscar Ödülleri’ni kazananlar | Will Smith’ten sahnede tokat

Yayıncı kuruluş olay esnasında programın sesini kapattı.