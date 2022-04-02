Oscar’a damga vuran tokat sonrası Will Smith’ten şaşırtan karar! Ödülünün geri alınıp alınmayacağı merak ediliyordu...

AKADEMİ'YE NASIL ÜYE OLUNUYOR?

Academy of Motion Picture Arts & Sciences (Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi) için üyelik koşullarına gelirsek... Sinemalarda gösterime giren filmlerin kamera önünde ya da arkasında görev alan kişiler Akademi üyesi olabilir. Fakat bunun kişinin kendi başvurusuyla olması mümkün değil. Üye olmak için iki kriter var: Yönetim kurulunun iki üyesi tarafından davet edilmek ya da Oscar adayı olmak. Bu iki koşuldan biri gerçekleştiğinde Akademi yönetim kurulu değerlendirme yapıyor ve üyelik bundan sonra başlıyor. Akademi bugüne kadar dört üyesini çeşitli skandallara adları karıştığı için kovdu. Yönetmen Roman Polanski, yapımcı Harvey Weinstein ve oyuncu Bill Cosby, taciz suçlarına karıştıkları için Akademi üyeliğinden ihraç edildi. Godfather filmiyle tanınan oyuncu Carmine Caridi gizli kalması gerektiği halde arkadaşına gönderdiği film tanıtımları internete düştüğü için üyelikten çıkarıldı.