02 Nisan 2022, Cumartesi
Oscar'a damga vuran tokat sonrası Will Smith’ten şaşırtan karar! Ödülünün geri alınıp alınmayacağı merak ediliyordu...
94. Oscar Ödül Töreni'ne Will Smith'in sunucu Chris Rock'a attığı tokat damga vurdu. Günlerdir yankıları süren olay sonrası Smith'in King Richard filmiyle kazandığı Oscar ödülünün geri alınıp alınmayacağı merak konusu olmuştu. Attığı tokat nedeniyle özür dileyen 54 yaşındaki oyuncu, kendisi ilginç bir çıkışta bulundu.
Giriş Tarihi: 02.04.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 11:40
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