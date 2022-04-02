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Haberler Galeri Oscar'a damga vuran tokat sonrası Will Smith’ten şaşırtan karar! Ödülünün geri alınıp alınmayacağı merak ediliyordu...

Oscar'a damga vuran tokat sonrası Will Smith’ten şaşırtan karar! Ödülünün geri alınıp alınmayacağı merak ediliyordu...

94. Oscar Ödül Töreni'ne Will Smith'in sunucu Chris Rock'a attığı tokat damga vurdu. Günlerdir yankıları süren olay sonrası Smith'in King Richard filmiyle kazandığı Oscar ödülünün geri alınıp alınmayacağı merak konusu olmuştu. Attığı tokat nedeniyle özür dileyen 54 yaşındaki oyuncu, kendisi ilginç bir çıkışta bulundu.

Giriş Tarihi: 02.04.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 11:40
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Oscar’a damga vuran tokat sonrası Will Smith’ten şaşırtan karar! Ödülünün geri alınıp alınmayacağı merak ediliyordu...

AKADEMİ'DEN İSTİFA ETTİ

Will Smith, Oscar Ödülleri'ni veren Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa etti. Smith, törende başarı kazanan meslektaşlarına odaklanılması gerektiğini düşündüğü için böyle bir karar aldığını belirtti. Smith, buna ek olarak Akademi tarafından kendisine yönelik olarak alınacak her kararı da kabul edeceğini vurguladı.

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Oscar’a damga vuran tokat sonrası Will Smith’ten şaşırtan karar! Ödülünün geri alınıp alınmayacağı merak ediliyordu...

'YAPTIĞIM AFFEDİLİR GİBİ DEĞİL'

Uzun kariyerinin ilk en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandığı gece başarısı ve mutluluğu, bir anlık öfkesinin gölgesinde kalan Will Smith'in 1 Nisan Cuma günü yayınladığı açıklama ilk olarak Variety dergisinde yer aldı. Smith açıklamasında attığı o tokadı "şoke edici, acı verici, affedilemez" olarak nitelendirdi. Tokat attığı Chris Rock ve ailesi de dahil olmak üzere o tokadıyla kırdığı insanların listesinin uzun olduğunu belirten Smith satırlarını şöyle sürdürdü: "Akademi'nin güvenine ihanet ettim. Diğer adayların ve kazananların olağanüstü çabalarını kutlama fırsatından mahrum bıraktım." Will Smith, bütün yaşananlardan dolayı kalbinin kırık olduğunu da satırlarına ekledi.

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Oscar’a damga vuran tokat sonrası Will Smith’ten şaşırtan karar! Ödülünün geri alınıp alınmayacağı merak ediliyordu...

AKADEMİ'YE NASIL ÜYE OLUNUYOR?

Academy of Motion Picture Arts & Sciences (Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi) için üyelik koşullarına gelirsek... Sinemalarda gösterime giren filmlerin kamera önünde ya da arkasında görev alan kişiler Akademi üyesi olabilir. Fakat bunun kişinin kendi başvurusuyla olması mümkün değil. Üye olmak için iki kriter var: Yönetim kurulunun iki üyesi tarafından davet edilmek ya da Oscar adayı olmak. Bu iki koşuldan biri gerçekleştiğinde Akademi yönetim kurulu değerlendirme yapıyor ve üyelik bundan sonra başlıyor. Akademi bugüne kadar dört üyesini çeşitli skandallara adları karıştığı için kovdu. Yönetmen Roman Polanski, yapımcı Harvey Weinstein ve oyuncu Bill Cosby, taciz suçlarına karıştıkları için Akademi üyeliğinden ihraç edildi. Godfather filmiyle tanınan oyuncu Carmine Caridi gizli kalması gerektiği halde arkadaşına gönderdiği film tanıtımları internete düştüğü için üyelikten çıkarıldı.

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Oscar’a damga vuran tokat sonrası Will Smith’ten şaşırtan karar! Ödülünün geri alınıp alınmayacağı merak ediliyordu...

ŞİMDİ NE OLACAK?

Will Smith'in Akademi üyeliğinden istifa etmesinin sonuçları ne olacak? Smith bundan böyle Oscar Ödülleri için oy veremeyecek. Ama King Richard ile kazandığı en iyi erkek oyuncu Oscar'ı, Akademi Yönetim Kurulu'ndan aksi bir karar çıkmadıkça elinde kalacak. Gelecek yıllardaki Oscar törenlerine davet edilebilecek. Hatta yine ödül için aday gösterilebilecek.

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Oscar’a damga vuran tokat sonrası Will Smith’ten şaşırtan karar! Ödülünün geri alınıp alınmayacağı merak ediliyordu...

TOKAT ATIP 'KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA' DİYE BAĞIRDI

94'üncü Oscar Ödülleri töreninde şoke eden anlar yaşandı. Herkesin gerçek mi yoksa şovun bir parçası mı olduğunu anlayamadığı o anlarda Will Smith, törenin sunucularından Chris Rock'a tokat attı. Chris Rock şakasında "Dua ediyorum Will Smith kazansın diye" dedi gülerek. Sonra da Smith'in yanında oturan karısına "Jada seni çok seviyorum. G.I Jane 2 sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslendi. Bu sözlerin ardından Jada Pinkett Smith'in yüzündeki hoşnutsuzluk dikkat çekti.