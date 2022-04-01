01 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Oscar ödül törenine damga vuran Will Smith’in Chris Rock’a tokat skandalında yeni ayrıntı! İşte o gecenin perde arkası

Oscar ödül törenine damga vuran Will Smith’in Chris Rock’a tokat skandalında yeni ayrıntı! İşte o gecenin perde arkası

Bu sene 94. defa gerçekleştirilen Oscar ödül törenine Will Smith'in Chris Rock'a eşi ile ilgili şaka yapmasının ardından tokat attığı anlar damga vurmuştu. Dünyanın gündemine oturan tokat olayı ile ilgili dehşete düşüren ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Chris Rock'ın Will Smith'in eşine "Jada seni çok seviyorum" dedikten sonra yaptığı şaka ve Jada Smith'in yüzündeki gergin ifade sosyal medyada çok konuşulmuş, bunun ardından da Will Smith yerinden kalkıp Chris Rock'a tokat atmıştı. Olay ardından sessizliğini bozan Chris Rock "Benim henüz yaşananlarla ilgili söyleyecek bir şeyim yok" demişti. Oscar'ın yapımcısı Will Packer o geceye dair bilinmeyenleri anlattı.

Giriş Tarihi: 01.04.2022 11:58
  • 1
  • 12
Oscar ödül törenine damga vuran Will Smith’in Chris Rock’a tokat skandalında yeni ayrıntı! İşte o gecenin perde arkası

Bu yıl 94.kez düzenlenen en prestijli ödüller arasında olan Oscar ödül töreni televizyon tarihine adını yazdırdı. İhtişamlı ödül törenine Will Smith ve Chris Rock ikilisi damgasını vurdu. Sunucu Chris Rock, Will Smith'in karısının saç kıran hastalığıyla sebebiyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca bardak taştı. Will Smith yerinden kalkarak sahneye çıktı ve Chris Rock'a tokat attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Oscar ödül törenine damga vuran Will Smith’in Chris Rock’a tokat skandalında yeni ayrıntı! İşte o gecenin perde arkası

O İFADESİ GÜNDEM OLDU

Chris Rock şakasında "Dua ediyorum Will Smith kazansın diye" dedi gülerek. Sonra da Smith'in yanında oturan karısına "Jada seni çok seviyorum. G.I Jane 2 sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslendi. Bu sözlerin ardından Jada Pinkett Smith'in yüzündeki hoşnutsuzluk dikkat çekti.

  • 3
  • 12
Oscar ödül törenine damga vuran Will Smith’in Chris Rock’a tokat skandalında yeni ayrıntı! İşte o gecenin perde arkası

"WİLL SMİTH BENİ DÖVDÜ"

Rock sahnede gülmeye devam ederken Will Smith yerinden kalkıp sahneye çıktı ve Chris Rock'a bir tokat attı. Rock ise ilk şoku atlattıktan sonra "Will Smith beni dövdü" dedi.

  • 4
  • 12
Oscar ödül törenine damga vuran Will Smith’in Chris Rock’a tokat skandalında yeni ayrıntı! İşte o gecenin perde arkası

"KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA"

Yerine dönüp oturan Smith küfür de ederek "Karımın adını ağzına alma" dedi. Rock ise "Dostuk G.I. Jane şakasıydı" dedi. Smith bunun üzerine daha yüksek sesle "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı. Chris Rock bu tepki üzerine "Tamam" dedi ve sonra da şunları ekledi: "Bu televizyon tarihi için muazzam bir geceydi."

  • 5
  • 12
Oscar ödül törenine damga vuran Will Smith’in Chris Rock’a tokat skandalında yeni ayrıntı! İşte o gecenin perde arkası

"HALEN BU OLAYI SİNDİRİYORUM"

O gecenin ardından Smith'in tokat attığı Chris Rock çıktığı stand-up şovunda yaşananları anlattı. Rock seyirciye, "Hafta sonunuz nasıl geçti? Benim henüz yaşananlarla ilgili söyleyecek bir şeyim yok çünkü halen bu olayı sindiriyorum. Eğer bunun için geldiyseniz üzgünüm ama halen olayı işliyorum. Bir noktada bu konuda konuşacağım" dedi.