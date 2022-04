Oscar ödül törenine damga vuran Will Smith’in Chris Rock’a tokat skandalında yeni ayrıntı! İşte o gecenin perde arkası

Bu sene 94. defa gerçekleştirilen Oscar ödül törenine Will Smith'in Chris Rock'a eşi ile ilgili şaka yapmasının ardından tokat attığı anlar damga vurmuştu. Dünyanın gündemine oturan tokat olayı ile ilgili dehşete düşüren ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Chris Rock'ın Will Smith'in eşine "Jada seni çok seviyorum" dedikten sonra yaptığı şaka ve Jada Smith'in yüzündeki gergin ifade sosyal medyada çok konuşulmuş, bunun ardından da Will Smith yerinden kalkıp Chris Rock'a tokat atmıştı. Olay ardından sessizliğini bozan Chris Rock "Benim henüz yaşananlarla ilgili söyleyecek bir şeyim yok" demişti. Oscar'ın yapımcısı Will Packer o geceye dair bilinmeyenleri anlattı.