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Şanı şöhreti bırakıp mütevazi bir hayat seçerek ihtiyaç sahiplerine koşan Gamze Özçelik yürek ısıttı! Takipçilerine seslendi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
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Şanı şöhreti bırakıp mütevazi bir hayat seçerek ihtiyaç sahiplerine koşan Gamze Özçelik yürek ısıttı! Takipçilerine seslendi

Güzel oyuncu Gamze Özçelik, kariyerinin zirvesine yükselmişken radikal bir karar alarak şöhreti bir kenara bırakmıştı. Maneviyata yönelen Gamze Özçelik, gerçekleştirdiği sayısız iyilikle toplumun gönlünde taht kurdu. Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran ve ihtiyaç sahibi birçok insana kucak açan Gamze Özçelik, son paylaşımıyla ilgi topladı. Gamze Özçelik, bu Ramazan da ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağını ifade ederek "Yine ekipçe yollarda olacağız" dedi. Özçelik takipçilerine ve yardım yapmak isteyenlere "Sizin de bizi yine yalnız bırakmayacağınızı çok iyi biliyoruz" sözleriyle seslendi.

Oyunculuğu bırakarak ekranlardan ayrılan Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği ile dünyanın neresinde ihtiyaç sahipleri varsa onlarından yardımına koşuyor.

YÜREK ISITAN PAYLAŞIM

Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Özçelik, geçen yıl Ramazan ayında gittiği ülkelerde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

"KİMSE SAHURA YALNIZ UYANMASIN, İFTARINI YOKLUKLA YAPMASIN DİYE EKİPÇE YOLLARDA OLACAĞIZ "

Ülke ülke gezerek yardıma muhtaç kişilere destek olan Gamze Özçelik, o kareleri, "Bu Ramazanda da kimse sahura yalnız uyanmasın, iftarını yoklukla yapmasın diye ekipçe yollarda olacağız…

Sizin de bizi yine yalnız bırakmayacağınızı çok iyi biliyoruz. Hoş gelmiş Ramazan hanemize, günümüze, gecemize, gönlümüze" ifadeleriyle yayınladı.

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