Şanı şöhreti bırakıp mütevazi bir hayat seçerek ihtiyaç sahiplerine koşan Gamze Özçelik yürek ısıttı! Takipçilerine seslendi

"KİMSE SAHURA YALNIZ UYANMASIN, İFTARINI YOKLUKLA YAPMASIN DİYE EKİPÇE YOLLARDA OLACAĞIZ "

Ülke ülke gezerek yardıma muhtaç kişilere destek olan Gamze Özçelik, o kareleri, "Bu Ramazanda da kimse sahura yalnız uyanmasın, iftarını yoklukla yapmasın diye ekipçe yollarda olacağız…