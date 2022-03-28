Jada Pinkett Smith kimdir, kaç yaşında? Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith oynadığı filmler ve diziler
Jada Pinkett Smith kimdir? 94. Oscar Ödül Töreni gerçekleşti. Bu yıl 94. kez sahiplerini bulan Oscar'da skandal bir olay yaşandı. Sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith hakkında yaptığı şaka sonrası Will Smith'ten sert bir tokat yedi. Olayın gerçek mi yoksa oyun mu olduğu sosyal medyada tartışılırken, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. Peki, Jada Pinkett Smith kimdir, kaç yaşında? İşte Jada Pinkett Smith oynadığı filmler ve hayat hikayesi...
Jada Pinkett Smith kimdir? 94. Oscar Akademi Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Sessiz ve sakin geçen gecede sunucu Chris Rock'ın yaptığı konuşmalar sonrası hareketlilik yaşandı. Will Smith'in eşi hakkında şaka yapan Chris Rock'a yumruk atmasının ardından olayın gerçek mi yoksa oyun mu olduğu tartışılmaya başlandı. Bu gelişmelerin yanı sınra Jada Pinkett Smith'in hayat hikayesi de merak ediliyor. Peki, Jada Pinkett Smith kimdir, kaç yaşında? İşte Jada Pinkett Smith oynadığı filmler...
OLAY NEDİR?
1997 yapımı "G.I. Jane (Jane'in Zaferi)" filmi, Demi Moore'un başrolünde olan bir film. Filmde saçları kazınmış "Jordan O'Neillan" karakterine hayat veren Moore, operasyona giden bir ekibin tek kadın üyesidir. Chris Rock da törende buna atıf yaparak, Smith'in eşi için "G.I. Jane 2" benzetmesi yaptı ve "Filmin ikincisini sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
Ancak Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in, toplum arasında "saçkıran" olarak da bilinen "alopesi areata" hastalığına yakalandığı ve bu sebepten ötürü saçını kestiği biliniyordu. Chris Rock'un bu "yersiz" şakasına sinirlenen Will Smith, bir anda sahneye giderek Rock'a tokat attı ve küfür etti.
Tokat sonrası neye uğradığını şaşıran Rock, "Televizyon tarihinin en harika gecesiydi" ifadesini kullandı.
JADA SMİTH KİMDİR?
Jada Koren Smith, 18 Eylül 1971 tarihinde ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Baltimore şehrinde dünyaya geldi. Amerikalı oyuncu, şarkıcı-şarkı yazarı, yapımcı, yönetmen, yazar, iş kadını, seslendirme sanatçısı.
Babası bir müteahhit ve annesi bir hemşire olan Jada Smith, 1997'de aktör Will Smith ile evlenmiştir. Bu evliliğinden 3 çocukları vardır.
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