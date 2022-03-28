Jada Pinkett Smith kimdir, kaç yaşında? Will Smith’in eşi Jada Pinkett Smith oynadığı filmler ve diziler

Jada Pinkett Smith kimdir? 94. Oscar Akademi Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Sessiz ve sakin geçen gecede sunucu Chris Rock'ın yaptığı konuşmalar sonrası hareketlilik yaşandı. Will Smith'in eşi hakkında şaka yapan Chris Rock'a yumruk atmasının ardından olayın gerçek mi yoksa oyun mu olduğu tartışılmaya başlandı. Bu gelişmelerin yanı sınra Jada Pinkett Smith'in hayat hikayesi de merak ediliyor. Peki, Jada Pinkett Smith kimdir, kaç yaşında? İşte Jada Pinkett Smith oynadığı filmler...

OLAY NEDİR?

1997 yapımı "G.I. Jane (Jane'in Zaferi)" filmi, Demi Moore'un başrolünde olan bir film. Filmde saçları kazınmış "Jordan O'Neillan" karakterine hayat veren Moore, operasyona giden bir ekibin tek kadın üyesidir. Chris Rock da törende buna atıf yaparak, Smith'in eşi için "G.I. Jane 2" benzetmesi yaptı ve "Filmin ikincisini sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.