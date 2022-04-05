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Oscar gecesine gölge düşüren tokadın yankıları devam ediyor! Olayın merkezindeki Will Smith’in eşi Jada Smith suskunluğunu bozdu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
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Oscar gecesine gölge düşüren tokadın yankıları devam ediyor! Olayın merkezindeki Will Smith’in eşi Jada Smith suskunluğunu bozdu

Oscar Ödül Töreni'ne gölge düşüren Will Smith tokadından sonra yapılan çeşitli spekülasyonlar hala etkisini sürdürüyor. Komedyen sunucu Chris Rock'ın Smith'in eşi Jada ile ilgili yaptığı şakaya öfkelenen Smith, sahneye atlayarak Rock'a tokat atmıştı. Diğer taraftan bugüne kadar skandal tokatla ilgili sessiz kalan Jada, suskunluğunu bozdu.

Geçen günlerde yapılan Oscar Ödül Töreni'ne Will Smith'in tokadı damga vurmuştu. Olaya dair onlarca spekülasyon dönmüş ve yapılanın 'kurmaca' olup olmadığı değerlendirilmişti.

Diğer taraftan tokada dolaylı yoldan da olsa sebep olan Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in konuya dair konuştuğu öne sürüldü. Daily Mail'de yer alan habere göre Jada, kocasına tokat sebebiyle kızgın değil.

"SMİTH AŞIRI TEPKİ VERDİ"

Fakat yine de Jada'nın kocasının böyle bir şey yapmamasını dilediği ifade edildi. Gazete konuyla ilgili "Görünüşe göre çift, Smith'in aşırı tepki verdiği konusunda hemfikir" yorumunda bulundu.

"JADA KORUNMASI GEREKEN BİR ÇİÇEK DEĞİL"

Konuyla ilgili konuşan bir kaynağın, "Jada korunması gereken bir çiçek değil" diyerek çiftin kişisel hayatlarında fazla korumacı olduğunu söylediği öğrenildi.

Jada, saçının dökülmesine neden olan bir hastalıkla mücadele ediyor. Oscar'ı sunan komedyen Chris Rock Jada'nın saçıyla ilgili şaka yaptıktan sonra kendine hakim olamayan Will Smith, sahneye çıkıp Rock'a tokat atmıştı.

Olay hem ödül töreninde hem de tüm dünyada büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Olayla ilgili onlarca iddia ortaya çıktı.

PİŞMANLIĞINI DİLE GETİRDİ

Bazı kesimler olayın kurmaca olduğunu ve Will Smith'in her şeyi önceden planladığını söylemişti. Olayın ardından Smith, yaptığından pişman olduğunu söyleyerek Akademi'den istifa etmişti.

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