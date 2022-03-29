Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranların büyük heyecanla izlenen fenomen yarışması Survivor 2022'da yeni bir dokunulmazlık oyunu oynanacak. Birleşme partisi sonrası oynanan ilk dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayı merak ediliyor. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 29 Mart Salı günü Survivor All Star'da birleşme partisi sonrası ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı Survivor All Star yarışmasında bugün dokunulmazlık oyunu için takımlar parkura çıkıyor. Eleme adayı merak ediliyor. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2022 All Star yarışmasında bugün yeni bir dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar karşı karşıya geldiler. Reytinglerde de başarısını göstererek tüm kategorilerde birinciliği elde eden Survivor'da bugün dokunulmazlığı .... kazandı.
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star birleşme partisi sonrası yeni bir dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanırken, konseyde eleme adayı olacak isim de herkes tarafından merak ediliyor.
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara damga vuran Survivor 2022 All Star'da bugün .... eleme adayı seçildi.
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