04 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Ünlü Serenay Sarıkaya'nın takıntılı hayran kabusu: Tüm önlemleri aldım

Ünlü Serenay Sarıkaya'nın takıntılı hayran kabusu: Tüm önlemleri aldım

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.02.2022 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022
ABONE OL
Ünlü Serenay Sarıkaya’nın takıntılı hayran kabusu: Tüm önlemleri aldım

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, kendisine tam manasıyla kabusu  yaşatan takıntılı hayranına karşı önlem aldığını dile getirdi. Takıntılı sapığın ifadesinde "Allah katında eş olduğumuzu düşünüyor ve hissediyorum. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun gittiği her yere gideceğim” dediği öğrenilmişti.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki geçen gün Etiler'deki bir pilates salonundan çıkarken magazincilere yakalandı.

"ALLAH KATINDA EŞ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYOR VE HİSSEDİYORUM"

Ünlü oyuncuyu taciz eden takıntılı hayranı, polise verdiği ifadede "Allah katında eş olduğumuzu düşünüyor ve hissediyorum. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun gittiği her yere gideceğim" demişti.

"TÜM ÖNLEMLERİ ALDIM"

Serenay Sarıkaya, herhangi bir önlem alıp almadığı sorulunca "Gerekli tüm önlemleri aldım, alıyorum da. Yargı süreci devam ettiği için bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.

Serenay’ın kabusu konuştu Allah katında eşiz SERENAY'IN KABUSU KONUŞTU ALLAH KATINDA EŞİZ
Sevgilisinden şımartan hediye! Atina’yı ayağına getirdi SEVGİLİSİNDEN ŞIMARTAN HEDİYE! ATİNA'YI AYAĞINA GETİRDİ
Psikoloijisi bozuldu! ’Tarif etmem mümkün değil’ PSİKOLOİJİSİ BOZULDU! 'TARİF ETMEM MÜMKÜN DEĞİL'
Serenay Sarıkaya’ya saldıran şahıs akıl hastanesinde SERENAY SARIKAYA’YA SALDIRAN ŞAHIS AKIL HASTANESİNDE
Serenay Sarıkaya’dan kadın takipçilerine KADES çağrısı SERENAY SARIKAYA'DAN KADIN TAKİPÇİLERİNE KADES ÇAĞRISI
Serenay Sarıkaya korkunç saldırı sonrası ilk kez konuştu SERENAY SARIKAYA KORKUNÇ SALDIRI SONRASI İLK KEZ KONUŞTU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA