Ünlü Serenay Sarıkaya'nın takıntılı hayran kabusu: Tüm önlemleri aldım
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, kendisine tam manasıyla kabusu yaşatan takıntılı hayranına karşı önlem aldığını dile getirdi. Takıntılı sapığın ifadesinde "Allah katında eş olduğumuzu düşünüyor ve hissediyorum. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun gittiği her yere gideceğim” dediği öğrenilmişti.
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki geçen gün Etiler'deki bir pilates salonundan çıkarken magazincilere yakalandı.
"ALLAH KATINDA EŞ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYOR VE HİSSEDİYORUM"
Ünlü oyuncuyu taciz eden takıntılı hayranı, polise verdiği ifadede "Allah katında eş olduğumuzu düşünüyor ve hissediyorum. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun gittiği her yere gideceğim" demişti.
"TÜM ÖNLEMLERİ ALDIM"
Serenay Sarıkaya, herhangi bir önlem alıp almadığı sorulunca "Gerekli tüm önlemleri aldım, alıyorum da. Yargı süreci devam ettiği için bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.
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