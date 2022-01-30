Serenay Sarıkaya'dan saldırgana önlem! İki ay uzaklaştırma aldı

Dijital platformda izleyicisiyle buluşacak 'Şahmeran' dizisinin çekimlerine tam gaz devam eden ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçen hafta aracına tekmeli saldırı yapan takıntılı hayranından şikayetçi oldu. Diğer tarafından güzel oyuncunun zor zamanlarında yardımına haklarında 'ayrıldı' haberleri çıkan Umut Evirgen koştu. Sarıkaya, takıntılı Tayfun D. için 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Oyuncu, ifadesinde yaşadığı kabusu anlattı.