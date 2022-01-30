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Serenay Sarıkaya'dan saldırgana önlem! İki ay uzaklaştırma aldı

Dijital platformda izleyicisiyle buluşacak 'Şahmeran' dizisinin çekimlerine tam gaz devam eden ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçen hafta aracına tekmeli saldırı yapan takıntılı hayranından şikayetçi oldu. Diğer tarafından güzel oyuncunun zor zamanlarında yardımına haklarında 'ayrıldı' haberleri çıkan Umut Evirgen koştu. Sarıkaya, takıntılı Tayfun D. için 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Oyuncu, ifadesinde yaşadığı kabusu anlattı.

Giriş Tarihi: 30.01.2022 16:20
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Serenay Sarıkaya’dan saldırgana önlem! İki ay uzaklaştırma aldı

Geçen sene ekim ayında oyuncu Serenay Sarıkaya'nın danışmanlığını yapan şirketin Beşiktaş'taki ofisini basan Tayfur D., gözaltına alınmış, akabinde serbest bırakılmıştı.

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Serenay Sarıkaya’dan saldırgana önlem! İki ay uzaklaştırma aldı

Sarıkaya'yı takibi bırakmayan Demirtaş 20 Ocak'ta bu defa da Etiler'de aniden ortaya çıktı.

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Serenay Sarıkaya’dan saldırgana önlem! İki ay uzaklaştırma aldı

Serenay Sarıkaya'nın arabasına yumruk ve tekmelerle saldıran Demirtaş, sevk edildiği mahkemece ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı.

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Serenay Sarıkaya’dan saldırgana önlem! İki ay uzaklaştırma aldı

KORUNMA TALEP ETTİ

Hürriyet'in haberine göre; olayın ardından Serenay Sarıkaya, avukatı İsmail Filiz aracılığıyla mahkemeye başvurarak Tayfur D. hakkında korunma talebinde bulundu.

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Serenay Sarıkaya’dan saldırgana önlem! İki ay uzaklaştırma aldı

2 AY UZAKLAŞTIRMA VERİLDİ

Talebi değerlendiren mahkeme, Tayfur Demirtaş'ın iki ay süreyle uzaklaştırma almasına karar verdi.