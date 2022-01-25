Serenay Sarıkaya’dan kadın takipçilerine KADES çağrısı: Lütfen yükleyin

Bu ve benzeri nice hikayeleri her gün bir sürü kadının yaşadığını söyleyen Sarıkaya, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Şiddet Mücadele ekibindeki herkese, ben ve benim gibi kadınların yalnız olmadıklarını hatırlattıkları için teşekkür ederim. Tüm kadınların telefonunda KADES uygulaması olmalı... Lütfen yükleyin" diyerek, hemcinslerine çağrıda bulundu.