25 Ocak 2022, Salı
Serenay Sarıkaya’dan kadın takipçilerine KADES çağrısı: Lütfen yükleyin
Serenay Sarıkaya, oturduğu siteye girerken takıntılı hayranının saldırısına uğradı. Şoförünün kullandığı araca tekme atan kişi ağır küfürler etti. Aynı şahsın daha önce de kendisini ve yakın çevresini tehdit ettiğini söyleyen oyuncu, yaşanan olayın iç yüzünü anlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teşekkür eden Sarıkaya, kadın takipçilerine KADES ile ilgili çağrıda bulundu.
Giriş Tarihi: 25.01.2022 10:17
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