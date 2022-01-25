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Serenay Sarıkaya’dan kadın takipçilerine KADES çağrısı: Lütfen yükleyin

Serenay Sarıkaya, oturduğu siteye girerken takıntılı hayranının saldırısına uğradı. Şoförünün kullandığı araca tekme atan kişi ağır küfürler etti. Aynı şahsın daha önce de kendisini ve yakın çevresini tehdit ettiğini söyleyen oyuncu, yaşanan olayın iç yüzünü anlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teşekkür eden Sarıkaya, kadın takipçilerine KADES ile ilgili çağrıda bulundu.

Giriş Tarihi: 25.01.2022 10:17
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Serenay Sarıkaya’dan kadın takipçilerine KADES çağrısı: Lütfen yükleyin

Serenay Sarıkaya, otomobiliyle Etiler'deki evine doğru giderken aracı saplantılı hayranı tarafından tekmelendi.

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Serenay Sarıkaya’dan kadın takipçilerine KADES çağrısı: Lütfen yükleyin

ARACINA SALDIRIP KÜFÜR YAĞDIRDI

Sarıkaya'nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yaptı. Ünlü oyuncu, olayın ardından Etiler Karakolu'na gidip şikayette bulundu. Saldırıda bulunan kişinin Serenay Sarıkaya'ya takıntılı olduğu ve sürekli adım adım takip edip, taciz ettiği öne sürüldü.

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Serenay Sarıkaya’dan kadın takipçilerine KADES çağrısı: Lütfen yükleyin

Serenay Sarıkaya, yaşanan üzücü olayın ardından harekete geçti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan 29 yaşındaki güzel oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

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Serenay Sarıkaya’dan kadın takipçilerine KADES çağrısı: Lütfen yükleyin

SERENAY'DAN 'KADES' VURGUSU

"Bu süre zarfında kendimi ne kadar çaresiz hissettiğimi, etrafımdaki sevdiğim insanları koruyamadığım duygusuyla ne kadar kahrolduğumu, sizlere tarif etmem mümkün değil, çok üzgünüm."

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Serenay Sarıkaya’dan kadın takipçilerine KADES çağrısı: Lütfen yükleyin

Bu ve benzeri nice hikayeleri her gün bir sürü kadının yaşadığını söyleyen Sarıkaya, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Şiddet Mücadele ekibindeki herkese, ben ve benim gibi kadınların yalnız olmadıklarını hatırlattıkları için teşekkür ederim. Tüm kadınların telefonunda KADES uygulaması olmalı... Lütfen yükleyin" diyerek, hemcinslerine çağrıda bulundu.