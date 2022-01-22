Serenay Sarıkaya korkunç saldırı sonrası ilk kez konuştu

Serenay Sarıkaya, Etiler'de oturduğu siteye girerken saldırıya uğradı. Şoförünün kullandığı araca tekme atan kişi ağır küfürler etti. Daha önce de Sarıkaya'yı rahatsız eden şahsın oyuncuya takıntılı olduğu ve adım adım takip edip, taciz ettiği öğrenildi. Karakola başvuran güzel oyuncu, korkunç olay sonrası ilk kez görüntülendi. Maslak'ta bir hayli keyifsiz halde görüntülenen Sarıkaya, kendisi ve ekibinin yaşadığı korku dolu anlar hakkında ilk kez konuştu.