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Serenay Sarıkaya korkunç saldırı sonrası ilk kez konuştu

Serenay Sarıkaya, Etiler'de oturduğu siteye girerken saldırıya uğradı. Şoförünün kullandığı araca tekme atan kişi ağır küfürler etti. Daha önce de Sarıkaya'yı rahatsız eden şahsın oyuncuya takıntılı olduğu ve adım adım takip edip, taciz ettiği öğrenildi. Karakola başvuran güzel oyuncu, korkunç olay sonrası ilk kez görüntülendi. Maslak'ta bir hayli keyifsiz halde görüntülenen Sarıkaya, kendisi ve ekibinin yaşadığı korku dolu anlar hakkında ilk kez konuştu.

Giriş Tarihi: 22.01.2022 09:42
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Serenay Sarıkaya korkunç saldırı sonrası ilk kez konuştu

Evinin önünde geçtiğimiz akşam saldırıya uğrayan Serenay Sarıkaya, dün Maslak'ta objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncunun yaşanan olaydan dolayı bir hayli keyifsiz olduğu gözlendi.

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Serenay Sarıkaya korkunç saldırı sonrası ilk kez konuştu

"UZUN ZAMANDIR TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Ünlü oyuncu, "Çok uzun zamandır yakın çevreme ve bana tehdit oluşturacak hareketlerde bulunuyor. Ofise de saldırmıştı aynı kişi. Evime kadar gelip böyle ciddi şeyler yapacağını düşünmemiştim açıkçası. Şikayet ettik umarım daha ileri gitmeden hallolur" şeklinde konuştu.

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Serenay Sarıkaya korkunç saldırı sonrası ilk kez konuştu

"OFİS ARKADAŞLARIMI DA KORKUTTU"

"Ben şahsı hiç tanımıyorum" diyen Sarıkaya, "Ofis arkadaşlarımı da korkuttu o gün, araçlara da zarar verdi. Ofisteki insanlara baya korku dolu anlar yaşattı. Dün de yardımcım Fatih Bey'e saldırdı, arabaya saldırdı. Şikayetçi oldum, Fatih Bey de oldu. Bugün tekrar görüşmeye gideceğiz halledeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

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Serenay Sarıkaya korkunç saldırı sonrası ilk kez konuştu

ŞİKAYETÇİ OLDU

Söz konusu kişinin, oyuncuya takıntılı olduğu ve adım adım takip edip, taciz ettiği öğrenildi. Sarıkaya, saldırı sırasında oluşan maddi hasarın önemli olmadığını sözlerine ekledi.

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Serenay Sarıkaya korkunç saldırı sonrası ilk kez konuştu

Saldırı sırasında oyuncunun şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yapmıştı. Sarıkaya, olay sonrası hemen karakola gidip şikayette bulunmuştu.