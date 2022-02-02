02 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'ya saldırı girişiminde bulunan kişinin ifadesi kan dondurdu: 'Allah katında eşiz, bulunduğu her yere gideceğim'

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'ya saldırı girişiminde bulunan kişinin ifadesi kan dondurdu: 'Allah katında eşiz, bulunduğu her yere gideceğim'

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın aracı, geçen haftalarda evine doğru giderken T.D. adlı şahıs tarafından tekmelenmişti. Olayın ardından güzel oyuncu büyük bir travma yaşadı. Son olarak, gözaltına alınan ve nöbetçi mahkemece ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde denetim altına alınan saldırganın, ifadesinde, "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun bulunacağı her yere gideceğim" dediği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 02.02.2022 12:34 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 12:34
  • 1
  • 18
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’ya saldırı girişiminde bulunan kişinin ifadesi kan dondurdu: ’Allah katında eşiz, bulunduğu her yere gideceğim’

Serenay Sarıkaya'nın aracı, geçen haftalarda Etiler'deki evine doğru giderken T.D. adlı şahıs tarafından tekmelenmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’ya saldırı girişiminde bulunan kişinin ifadesi kan dondurdu: ’Allah katında eşiz, bulunduğu her yere gideceğim’

TAKİP TACİZ NE ARARSAN VAR

Sarıkaya'nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yapmıştı. Ünlü oyuncu, olayın ardından Etiler Karakolu'na gidip şikayette bulunmuştu. Saldırıda bulunan kişinin Serenay Sarıkaya'ya takıntılı olduğu ve sürekli adım adım takip edip, taciz ettiği öne sürülmüştü.

  • 3
  • 18
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’ya saldırı girişiminde bulunan kişinin ifadesi kan dondurdu: ’Allah katında eşiz, bulunduğu her yere gideceğim’

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNDE

Gözaltına alınan T. D., sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınmıştı.

  • 4
  • 18
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’ya saldırı girişiminde bulunan kişinin ifadesi kan dondurdu: ’Allah katında eşiz, bulunduğu her yere gideceğim’

KAN DONDURAN İFADE: 'ALLAH KATINDA EŞİZ'

Son olarak, ünlü oyuncuyu sistematik olarak tacize maruz bırakan şahsın ifadesi ortaya çıktı.

  • 5
  • 18
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’ya saldırı girişiminde bulunan kişinin ifadesi kan dondurdu: ’Allah katında eşiz, bulunduğu her yere gideceğim’

"EŞ KILINDIĞIMIZI HİSSEDİYOR VE DÜŞÜNÜYORUM"

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yer alan habere göre, T. D. isimli şahıs, ifadesinde Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını belirterek "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum" dedi.