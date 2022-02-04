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Aşk kazandı! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılığa dayanamadı! Ebru Gündeş aray girdi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.02.2022 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022
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Aşk kazandı! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılığa dayanamadı! Ebru Gündeş aray girdi

Geçen haftalarda sürpriz bir şekilde ayrılık kararı veren ünlü oyuncu Demet Özdemir ve hem şarkıcı hem de oyuncu Oğuzhan Koç cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İkilinin üzüntüsüne dayanamayan yakınlarının aracı olarak görüştürdüğü Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un barıştığı öne sürüldü. İşte bomba aşk iddiasında yeni detaylar…

Güzel oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, Paris tatili dönüşünde ciddi bir kavga ederek yollarını ayırmaya karar verdi.

1 senelik birlikteliklerini noktalandıran ikili, "Bir daha asla olmaz" diyerek sosyal medya hesaplarında aşklarına dair ne var ne yoksa silip attı.

O Ses Türkiye'nin finalinde durgun tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Oğuzhan Koç'a şarkıcı ve jüri arkadaşın Ebru Gündeş'ten destek geldi.

Gündeş, şarkıcıya "Araya girelim, sizi barıştıralım" demişti.

DEMET ÖZDEMİR İLE OĞUZHAN KOÇ HABERSİZ GÖRÜŞTÜRÜLDÜ

Hürriyet'in haberine göre; Birkaç yakın arkadaşı, çifti habersiz bir araya getirerek barışmalarını sağlamış.

AŞKLARINI BİR SÜRE GİZLİ TUTACAKLAR

Şimdilik barıştıklarını hayranlarından gizleyen ünlü çift, aralarındaki sorunları masaya yatırıp çözdükten görüntü verecek.

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