Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? Yüzüklerin Efendisi dizisi 2022'de çıkacak mı, hangi kanalda?
Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? Yüzüklerin Efendisi dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Diziyle ilgili ilk fragmanın yayınlanmasının ardından posterler de gelmeye başladı. Efsane dizinin yayınlanması için geri sayım sürüyor. Peki, Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? İşte diziyle ilgili merak edilen detaylar!
Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? Yıllardır beklenen fantastik dizi Yüzüklerin Efendisi dizisinin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Amazon tarafından çıkış tarihi onaylanan dizinin ne zaman çıkacağı yoğun şekilde araştırılıyor. Yüzüklerin Efendisi : Güç Yüzükleri, JRR Tolkien'in kitaplarıyla aynı evrende geçecek, ancak orijinal film üçlemesinden tamamen farklı bir hikaye anlatılacak.
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Duyuruya göre dizinin orijinal ismi The Lord of the Rings: The Rings of Power olacak. Ülkemizdeki ismi ise Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri olacak. Daha önce de açıklandığı gibi dizi evrendeki İkinci Çağ döneminde geçecek. Yüzüklerin dövülmesi, Karanlık Lord Sauron'un yükselişi ve Númenor'un destansı hikayesi gibi İkinci Çağ'daki birçok önemli konuyu işleyecek.
Yüzüklerin Efendisi dizisi, 2 Eylül 2022'de Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak. Dizinin başındaki isimler J.D Payne ve Patrick McKay. Daha öncesinde dizinin sızdırılan konusu şu şekilde:
"Amazon Studios'un yakında çıkacak yeni dizisi, Orta Dünya tarihinin efsanevi İkinci Çağı'nın kahramanca efsanelerini ilk kez ekranlara getiriyor. Bu epik drama, The Lord of The Rings ve The Hobbit'ten binlerce yıl öncesinde geçecek ve izleyicileri büyük güçlerin dövüldüğü, krallıkların zafere yükseldiği ve harap olduğu bir çağa geri götürecek.
Bu çağda beklenmeyen kahramanlar ortaya çıktı, en ince ipliklere umut asıldı ve Tolkien'in kaleminden çıkan en büyük kötü adam, tüm dünyayı karanlığa boğmakla tehdit etti. Görece barışın hakim olduğu bir zamanda başlayan dizi; Orta Dünya'da uzun zamandır korkulan, hem tanıdık hem de yeni olan bazı karakterlerin ortaya çıkışıyla devam edecek. Misty Mountains'in en karanlık yerlerinden, elflerin başkenti Lindon'un görkemli ormanlarına, nefes kesici Númenor ada krallığına ve haritanın en uzak noktalarına kadar uzanan bu karakterlerin tarihe kazındıkları macerayı izleyeceğiz."
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Yüzüklerin Efendisi dizisinin çıkış tarihi Amazon tarafından onaylandı. Yeni dizi 2 Eylül 2022'de başlayacak.
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