Kuruluş Osman Göktuğ ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Kuruluş Osman Burak Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?

KURULUŞ OSMAN GÖKTUĞ'U BURAK ÇELİK KİMDİR?

Kuruluş Osman Göktuğ'u Burak Çelik, 21 Temmuz 1992 İstanbul doğumludur. Ordulu bir baba ile göçmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World birincisi. 42 ülkeden 56 modelin katıldığı Best Model of The World yarışmasında "En İyi Erkek Model" seçildi. Çelik, Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle oyunculuğa adım attı. Dizide 100 bölüm rol aldı.