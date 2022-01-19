Kuruluş Osman Göktuğ ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Kuruluş Osman Burak Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?
Kuruluş Osman Göktuğ ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Atv'de ekrana gelen dizi Kuruluş Osman'da Burak Çelik, Göktuğ karakterine hayat veriyor. Bugün yayınlanacak olan yeni bölümde Göktuğ'un sahnesi izleyiciyi şok etti. Dizinin hayranları yakışıklı oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. İşte, Kuruluş Osman Göktuğ ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Kuruluş Osman Burak Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?
Kuruluş Osman Göktuğ ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Kuruluş Osman Burak Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Burak Özçivit'in yer aldığı yapım Kuruluş Osman çarşamba akşamı ekrana geliyor. Uzun süredir severek takip edilen yapımda bu akşam yayınlanan bölümde izleyiciler şok etkisi yaşayacak. İşte, Kuruluş Osman Göktuğ ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Kuruluş Osman Burak Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?
KURULUŞ OSMAN GÖKTUĞ ÖLECEK Mİ, DİZİDEN AYRILACAK MI?
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ana karakterlerinden Göktuğ'a hayat veren Burak Çelik fenomen diziye veda edecek. Ölerek diziden ayrılacak olan Çelik'in bu yaz çekeceği yeni projesi de merak konusu oldu.
KURULUŞ OSMAN GÖKTUĞ'U BURAK ÇELİK KİMDİR?
Kuruluş Osman Göktuğ'u Burak Çelik, 21 Temmuz 1992 İstanbul doğumludur. Ordulu bir baba ile göçmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World birincisi. 42 ülkeden 56 modelin katıldığı Best Model of The World yarışmasında "En İyi Erkek Model" seçildi. Çelik, Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle oyunculuğa adım attı. Dizide 100 bölüm rol aldı.
Ardından "Hayat Sevince Güzel" adlı dizinin başrollerinde yer alan Çelik, Barış karakterini canlandırdı.
Söz dizisinde ise Selim karakterini canlandırdı. 2019 yılında Sevgili Geçmiş'te Mahir karakterini oynadı. 2020 yılında Kuruluş Osman dizisine Kongar karakteri ile dahil olmuştur.
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- Kuruluş Osman Göktuğ ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Kuruluş Osman Burak Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?
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