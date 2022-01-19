Kuruluş Osman Göktuğ ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Kuruluş Osman Burak Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?

KURULUŞ OSMAN GÖKTUĞ ÖLECEK Mİ, DİZİDEN AYRILACAK MI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ana karakterlerinden Göktuğ'a hayat veren Burak Çelik fenomen diziye veda edecek. Ölerek diziden ayrılacak olan Çelik'in bu yaz çekeceği yeni projesi de merak konusu oldu.