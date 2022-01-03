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Survivor 2022 için geri sayım! Survivor All Star Ünlüler-Gönüllüler takımında kimler var? Survivor All Star ne zaman başlayacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2022
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Survivor 2022 için geri sayım! Survivor All Star Ünlüler-Gönüllüler takımında kimler var? Survivor All Star ne zaman başlayacak?

Survivor 2022 için geri sayım! Survivor All Star Ünlüler-Gönüllüler takımında kimler var? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tv8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2022, için geri sayım başladı. Bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler olarak iki takım ayrılan Survivor'da all-star konsepti uygulanacak. Acun Ilıcalı sevilen yarışmanın kadrosunu geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. İşte, Survivor All Star Ünlüler-Gönüllüler takımında kimler var? Survivor All Star ne zaman başlayacak?

Survivor All Star Ünlüler-Gönüllüler takımında kimler var? Survivor All Star ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adem Kılıçcı, Furkan Kızılay, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı gibi isimlerin yer aldığı yarışmada açlık ve zorlu parkurlarda mücadele ile doğada kalma savaşı verilecek. Acun Ilıcalı yeni sezon tarihini duyurdu. İşte, Survivor All Star Ünlüler-Gönüllüler takımında kimler var? Survivor All Star ne zaman başlayacak?

SURVİVOR ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayınlanan fragmana göre Survivor All Star 15 Ocak'ta ekran macerasına başlayacak.

SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı

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