Survivor 2022 için geri sayım! Survivor All Star Ünlüler-Gönüllüler takımında kimler var? Survivor All Star ne zaman başlayacak?

Survivor All Star Ünlüler-Gönüllüler takımında kimler var? Survivor All Star ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adem Kılıçcı, Furkan Kızılay, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı gibi isimlerin yer aldığı yarışmada açlık ve zorlu parkurlarda mücadele ile doğada kalma savaşı verilecek. Acun Ilıcalı yeni sezon tarihini duyurdu. İşte, Survivor All Star Ünlüler-Gönüllüler takımında kimler var? Survivor All Star ne zaman başlayacak?

SURVİVOR ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayınlanan fragmana göre Survivor All Star 15 Ocak'ta ekran macerasına başlayacak.