12 yıl sonra yeniden mutlu son! Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Yayıncılığını Turkuvaz Medya’nın üstlendiği 2025 Turkcell Süper Kupa Finali’nde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı ve tempolu başlayan sarı-lacivertliler, yeni transferi Guendouzi ve Oosterwolde’nin attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe, bu sonuçla 12 yıl sonra Süper Kupa’da yeniden mutlu sona ulaştı. Başkan Erdoğan, Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe için tebrik mesajı yayınladı. İşte dev finalde yaşananlar…

2025 Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Levent Mercan (sağda), Galatasaray oyuncusu Leroy Sane (solda) ile mücadele etti.

Karşılaşmanın ilk bölümlerinde topa daha fazla hakim olan ve pozisyonlara giren Fenerbahçe oldu.

Galatasaray, 24'üncü dakikada etkili geldi. Soldan Leroy Sane'nin kullandığı serbest vuruşta arka direğe açılan topa Mauro Icardi kafayla vurdu. Kaleci Ederson'dan seken topu kale önünde Davinson Sanchez tamamlamak istedi fakat meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Fenerbahçe, 28'inci dakikada öne geçti. Levent Mercan'dan seken topu ceza sahası dışı sol çaprazında kontrol eden Matteo Guendouzi'nin sağına çektikten sonra yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Fenerbahçe'nin golünü atan Matteo Guendouizi (sol 2) sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı

Fenerbahçe, 45'inci dakikada Levent Mercan ile gole yaklaştı. Anthony Musaba'nın sağdan içeri çevirdiği topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı. Ceza sahası içi sol çaprazında önüne düşen topa bekletmeden vuran Levent Mercan'ın şutunu kaleci Günay Güvenç kurtardı. Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe, 48'inci dakikada ikinci golü buldu. Sol taraftan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Marco Asensio, ceza sahasına ortaladı. Ceza sahasındaki Jayden Oosterwolde'nin kaleye sırtı dönükken dönerek sol ayakla gelişine vuruşunda top filelere gitti: 0-2.

Fenerbahçe oyuncusu Jayden Oosterwolde (24) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

75'inci dakikada Anderson Talisca sağ tarafta topla buluştuktan sonra Marco Asensio ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Talisca'nın kaleci Günay ile karşı karşıya şutunda top Günay'dan sekti. Seken topu savunmada Mario Lemina uzaklaştırdı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, Süper Kupa'nın sahibi oldu.

(Foto: ahaber.com.tr) (Foto: ahaber.com.tr)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Erdoğan, Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe için tebrik mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi ve tüm Fenerbahce camiasını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN BAK SÜPER KUPA ŞAMPİYONU FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Turkcell Süper Kupa 2025 final maçında rakibi Galatasaray'ı yenerek şampiyon olan Fenerbahçe'yi yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa 2025 final maçında rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'yi kutluyorum. Sarı lacivertli ekibin başarısında emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Bu sene yeni formatıyla bize büyük heyecan yaşatan, dörtlü final organizasyonunda mücadele eden Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor'a da teşekkürlerimi sunuyorum."

ASLAN'DAN FLAŞ KARAR

Maçın bitimiyle birlikte Galatasaray yönetimi flaş bir karar aldı. Sarı-Kırmızılı takım seremoniye çıkmama kararı aldı

"FENERBAHÇE DAHA İSTEKLİYDİ"

ICARDI'DEN MAÇ SONU AÇIKLAMA

Maçın ardından ATV mikrofonuna konuşan Mauro Icardi, "Fenerbahçe daha istekliydi. Daha çok kazanmak istediler. Maçın ritmini yönettiler. Tebrik etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe takımı, kupasını aldı.

FENERBAHÇE, KUPAYI KALDIRDI

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler son düdükle birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Müsabakanın ardından sahaya kupa töreni için platform hazırlandı.

İlk olarak gazetecilerin oylarıyla maçın oyuncusu seçilen Matteo Guendouzi, ödülünü aldı. Daha sonra platforma gelen Fenerbahçeli oyunculara tek tek madalyaları takdim edildi.

Kaptan Milan Skriniar, Turkcell Süper Kupa'yı alarak takım arkadaşlarının yanına gitti ve kupa Skriniar'ın ellerinde yükseldi. Şampiyon Fenerbahçe için stat hoparlöründen "100. Yıl Marşı" çalındı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri de platform önüne giderek takımla birlikte şampiyonluk pozu verdi.

Sarı-lacivertli futbolcular son olarak kupayla taraftarlarının önüne giderek Turkcell Süper Kupa şampiyonluğunu doyasıya yaşadı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri tribünleri tek tek dolaşarak taraftarları selamladı, taraftarlar da alkışlarla destek verdi.

Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Leroy Sane (solda) ile Fenerbahçe oyuncusu İsmail Yüksek (sağda) mücadele etti.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

4. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Galatasaray defansının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak Duran'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, kaleci Günay uzanarak topu kornere gönderdi.

6. dakikada Yunus Akgün'ün pasında sağdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın çaprazdan sert şutunda, kaleci Ederson topu kontrol etti.

24. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sane, soldan kazanılan serbest atışta arka direğe ortaladı. Boş pozisyondaki Icardi'nin kafa vuruşunda Ederson'dan dönen topu yakın mesafeden Davinson Sanchez tamamladı ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Fenerbahçe oyuncusu Matteo Guendouzi (6) attığı golün ardından sevinç yaşadı

28. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Asensio'nun soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kapan Levent Mercan, pasını Guendouzi'ye aktardı. Fransız futbolcu, ceza yayı önünden yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Günay'ın sağından filelere gönderdi.

44. dakikada sağ kanatta topla buluşan Musaba'nın ceza sahasına ortasında Abdülkerim Bardakcı'dan seken meşin yuvarlak soldan atağa katılan Levent Mercan'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Günay gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Barış Alper Yılmaz (solda) ile Fenerbahçe oyuncusu Matteo Guendouzi (sağda) mücadele etti

(İKİNCİ YARI)

47. dakikada Musaba'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Asensio'nun çaprazdan sert şutunda, Torreira'ya çarpan top az farkla yandan kornere gitti.

48. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan korner atışında Asensio, ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Oosterwolde'nin kaleye sırtı dönük şekilde yaptığı vole vuruşta top ağlarla buluştu: 0-2.

59. dakikada orta sahada topla buluşan Torreira uzaktan çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

75. dakikada Asensio'yla verkaç yaparak savunmanın arkasına sarkan Talisca kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı, Günay'dan seken topu savunma uzaklaştırmayı başardı.

Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

SANCHEZ GALATASARAY'DA "DALYA" DEDİ

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Davinson Sanchez, Turkcell Süper Kupa finaliyle 100. kez sarı-kırmızılı formayla resmi maça çıktı.

2023 yazında 9 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Kolombiyalı stoper, 2,5 sezonda 69 Trendyol Süper Lig, 11 UEFA Avrupa Ligi, 10 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Turkcell Süper Kupa maçında mücadele etti.

Sanchez, Fenerbahçe derbisine de ilk 11'de başlayarak sarı-kırmızılı formayla "Dalya" heyecanı yaşadı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

KALEYİ GÜNAY KORUDU

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, kaleyi tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'e emanet etti.

Trabzonspor ile yapılan yarı final karşılaşmasında Uğurcan Çakır'ı oynatan Buruk, Fenerbahçe derbisinde Günay Güvenç'i sahaya sürdü. Günay, geçen sezon şampiyon olunan Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm maçlarda forma giymişti.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

TARAFTARLAR, KENDİLERİNE AYRILAN YERİ DOLDURDU

Galatasaray taraftarı, Turkcell Süper Kupa finaline yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kendileri için ayrılan yaklaşık 33 bin kişilik bölümü doldurdu. Kırmızı giyen taraftarlar, tribün bütünlüğü yakalayarak takımlarını destekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), final maçı öncesinde, vefat eden Galatasaray'ın eski milli futbolcusu ve spor yazarı Gökmen Özdenak için saygı duruşu düzenledi.

Süper Kupa finali öncesi gerginlikSüper Kupa finali öncesi gerginlik SÜPER KUPA FİNALİ ÖNCESİ GERGİNLİK

