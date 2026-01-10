12 yıl sonra yeniden mutlu son! Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe

Fenerbahçe oyuncusu Jayden Oosterwolde (24) attığı golün ardından sevinç yaşadı. (AA)
75'inci dakikada Anderson Talisca sağ tarafta topla buluştuktan sonra Marco Asensio ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Talisca'nın kaleci Günay ile karşı karşıya şutunda top Günay'dan sekti. Seken topu savunmada Mario Lemina uzaklaştırdı.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, Süper Kupa'nın sahibi oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Başkan Erdoğan, Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe için tebrik mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi ve tüm Fenerbahce camiasını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
BAKAN BAK SÜPER KUPA ŞAMPİYONU FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Turkcell Süper Kupa 2025 final maçında rakibi Galatasaray'ı yenerek şampiyon olan Fenerbahçe'yi yayımladığı mesajla kutladı.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa 2025 final maçında rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'yi kutluyorum. Sarı lacivertli ekibin başarısında emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Bu sene yeni formatıyla bize büyük heyecan yaşatan, dörtlü final organizasyonunda mücadele eden Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor'a da teşekkürlerimi sunuyorum."
ASLAN'DAN FLAŞ KARAR
Maçın bitimiyle birlikte Galatasaray yönetimi flaş bir karar aldı. Sarı-Kırmızılı takım seremoniye çıkmama kararı aldı
ICARDI'DEN MAÇ SONU AÇIKLAMA
Maçın ardından ATV mikrofonuna konuşan Mauro Icardi, "Fenerbahçe daha istekliydi. Daha çok kazanmak istediler. Maçın ritmini yönettiler. Tebrik etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe takımı, kupasını aldı. (AA)
FENERBAHÇE, KUPAYI KALDIRDI
Turkcell Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler son düdükle birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Müsabakanın ardından sahaya kupa töreni için platform hazırlandı.
İlk olarak gazetecilerin oylarıyla maçın oyuncusu seçilen Matteo Guendouzi, ödülünü aldı. Daha sonra platforma gelen Fenerbahçeli oyunculara tek tek madalyaları takdim edildi.
Kaptan Milan Skriniar, Turkcell Süper Kupa'yı alarak takım arkadaşlarının yanına gitti ve kupa Skriniar'ın ellerinde yükseldi. Şampiyon Fenerbahçe için stat hoparlöründen "100. Yıl Marşı" çalındı.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri de platform önüne giderek takımla birlikte şampiyonluk pozu verdi.
Sarı-lacivertli futbolcular son olarak kupayla taraftarlarının önüne giderek Turkcell Süper Kupa şampiyonluğunu doyasıya yaşadı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri tribünleri tek tek dolaşarak taraftarları selamladı, taraftarlar da alkışlarla destek verdi.
Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Leroy Sane (solda) ile Fenerbahçe oyuncusu İsmail Yüksek (sağda) mücadele etti. (AA)
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
4. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Galatasaray defansının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak Duran'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, kaleci Günay uzanarak topu kornere gönderdi.
6. dakikada Yunus Akgün'ün pasında sağdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın çaprazdan sert şutunda, kaleci Ederson topu kontrol etti.
24. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sane, soldan kazanılan serbest atışta arka direğe ortaladı. Boş pozisyondaki Icardi'nin kafa vuruşunda Ederson'dan dönen topu yakın mesafeden Davinson Sanchez tamamladı ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.