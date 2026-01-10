12 yıl sonra yeniden mutlu son! Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe

Fenerbahçe oyuncusu Jayden Oosterwolde (24) attığı golün ardından sevinç yaşadı. (AA)

75'inci dakikada Anderson Talisca sağ tarafta topla buluştuktan sonra Marco Asensio ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Talisca'nın kaleci Günay ile karşı karşıya şutunda top Günay'dan sekti. Seken topu savunmada Mario Lemina uzaklaştırdı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, Süper Kupa'nın sahibi oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Erdoğan, Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe için tebrik mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi ve tüm Fenerbahce camiasını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN BAK SÜPER KUPA ŞAMPİYONU FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Turkcell Süper Kupa 2025 final maçında rakibi Galatasaray'ı yenerek şampiyon olan Fenerbahçe için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa 2025 final maçında rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'yi kutluyorum. Sarı lacivertli ekibin başarısında emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Bu sene yeni formatıyla bize büyük heyecan yaşatan, dörtlü final organizasyonunda mücadele eden Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor'a da teşekkürlerimi sunuyorum."

ASLAN'DAN FLAŞ KARAR

Maçın bitimiyle birlikte Galatasaray yönetimi flaş bir karar aldı. Sarı-Kırmızılı takım seremoniye çıkmama kararı aldı

ICARDI'DEN MAÇ SONU AÇIKLAMA

Maçın ardından ATV mikrofonuna konuşan Mauro Icardi, "Fenerbahçe daha istekliydi. Daha çok kazanmak istediler. Maçın ritmini yönettiler. Tebrik etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.