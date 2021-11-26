Cengiz Kurtoğlu tartışırken bıçakla saldırılıyor gibi gösterilmesine isyan etti: Bana tuzak kuruyorlar

"BUNCA YILLIK SANAT HAYATIMDA HİÇBİR KUSURLU HAREKETİM OLMADI"

Bıçaklama haberlerini ise kasıtlı buluyorum. Bana tuzak kuruyorlar. Birileri de bu işi yapanların ekmeğine yağ sürüyor. Bunca yıllık sanat hayatımda hiçbir kusurlu hareketim olmadı, bundan sonra da olmaz" diye konuştu.