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Cengiz Kurtoğlu tartışırken bıçakla saldırılıyor gibi gösterilmesine isyan etti: Bana tuzak kuruyorlar

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.11.2021 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021
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Cengiz Kurtoğlu tartışırken bıçakla saldırılıyor gibi gösterilmesine isyan etti: Bana tuzak kuruyorlar

Cengiz Kurtoğlu, konuk olduğu bir davette tartıştığı Mustafa Can’a bıçakla saldırıyormuş gibi gösterilmesine tepki gösterdi. Kurtoğlu, “Sadece tartışma yaşandı, olayın bıçaklı saldırı gibi gösterilmesi garip. Bana tuzak kuruyorlar!” dedi.

2 gün önce Günaydın'ın attığı 'Partideki sarhoş ortalığı birbirine kattı' haberi, magazin dünyasına bomba gibi düştü.

"HAKSIZ SÖYLEMİ ASLA KABUL EDEMEZDİM"

Cengiz Kurtoğlu, haberin bazı mecralarda 'Cengiz Kurtoğlu'ndan bıçaklı saldırı' şeklinde yansıtılmasına tepki gösterdi:

"Ben de herkes gibi kendine ait değer yargıları olan bir insanım.

Eş, aile, dost gibi konularda oldukça hassasım. Sevdiklerime karşı haksız bir söylemi asla kabul edemezdim, sadece buna tepki gösterdim."

"KASITLI BULUYORUM"

Kurtoğlu, partide Mustafa Can isimli şahsın başta Orhan Gencebay olmak üzere bazı sanatçı dostları için küfürlü ifadeler kullandığını yineleyerek, "Fiziksel hiçbir hareket olmamasına rağmen o şahsın karakola gitmesi şaşırtıcı.

"BUNCA YILLIK SANAT HAYATIMDA HİÇBİR KUSURLU HAREKETİM OLMADI"

Bıçaklama haberlerini ise kasıtlı buluyorum. Bana tuzak kuruyorlar. Birileri de bu işi yapanların ekmeğine yağ sürüyor. Bunca yıllık sanat hayatımda hiçbir kusurlu hareketim olmadı, bundan sonra da olmaz" diye konuştu.

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