25 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sarıyer’de doğum gününe katılan Cengiz Kurtoğlu aynı masada oturduğu iş insanına saldırdı

Sarıyer’de doğum gününe katılan Cengiz Kurtoğlu aynı masada oturduğu iş insanına saldırdı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2021 09:22
Güncelleme:25.11.2021 09:22
Sarıyer'de bir doğum günü partisine katılan şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, iddiaya göre aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can'a bıçakla saldırdı. Olayda Mustafa Can yüzünden yaralanırken, Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 22 Kasım Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Sarıyer'de bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, bir arkadaşının doğum günü partisine katılan şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can ile tartışmaya başladı. Ardından masadan aldığı servis bıçağı ile Can'a saldıran Cengiz Kurtoğlu'nu araya girenler sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olaylar sırasında yüzünden yaralandığını iddia eden iş insanı Mustafa Can polise giderek, Cengiz Kurtoğlu'ndan şikayetçi oldu. Restoranın güvenlik kameralarını inceleyen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cengiz Kurtoğlu'nu gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Burada ifadesi alınan Kurtoğlu, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Cengiz Kurtoğlu, poliste verdiği ifadesinde Mustafa Can ile Orhan Gencebay ve diğer bazı sanatçılara hakaret ettiği için tartıştıklarını söyledi. Kurtoğlu'nun, Can'ın yüzünün bıçakla yaralanmadığını, tırnağı ile çizilmiş olabileceğini söylediği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cengiz Kurtoğlu’dan iş insanına bıçaklı saldırı iddiası kamerada
Cengiz Kurtoğlu’dan iş insanına bıçaklı saldırı iddiası kamerada
O saldırgan böyle yakalandı
O saldırgan böyle yakalandı
Doğu’da yoğun kar yağışı
Doğu'da yoğun kar yağışı
Eli bıçaklı kişi kadına saldırdı
Eli bıçaklı kişi kadına saldırdı
Bursa’da maganda dehşeti, araçtan rasgele ateş açtı
Bursa'da maganda dehşeti, araçtan rasgele ateş açtı
Baklavacı kardeşlerin davası sil baştan!
Baklavacı kardeşlerin davası sil baştan!
Kendisine zarar verip yanına kimseyi yaklaştırmadı
Kendisine zarar verip yanına kimseyi yaklaştırmadı
Ormanlar kayıt dışı çay bahçelerine dönüştürülüyor
Ormanlar kayıt dışı çay bahçelerine dönüştürülüyor
Çınarız bizleri sel götüremez!
Çınarız bizleri sel götüremez!
Kar ve sağanak geliyor!
Kar ve sağanak geliyor!
Kız arkadaşını öldüren zanlının cezası belli oldu!
Kız arkadaşını öldüren zanlının cezası belli oldu!
Yasak aşkın kanlı sonu
Yasak aşkın kanlı sonu
Daha Fazla Video Göster