24 Kasım 2021, Çarşamba
Cengiz Kurtoğlu'nun olaylı gecesi! Küfürler savurdu ortalık karıştı
İstanbul Sarıyer'de bir doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu'nun gecesi olaylı bitti. Oturduğu masada alkolün dozunu kaçıran M.C. adlı sanatçı arkadaşlarına küfür edince Kurtoğlu ile aralarında gerilim yaşandı. Olayın iç yüzünü anlatan şarkıcı, "Darp ya da benim polisten kaçma gibi bir durumum yok, evimdeyim" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 24.11.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 09:48
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