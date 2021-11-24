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Cengiz Kurtoğlu'nun olaylı gecesi! Küfürler savurdu ortalık karıştı

İstanbul Sarıyer'de bir doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu'nun gecesi olaylı bitti. Oturduğu masada alkolün dozunu kaçıran M.C. adlı sanatçı arkadaşlarına küfür edince Kurtoğlu ile aralarında gerilim yaşandı. Olayın iç yüzünü anlatan şarkıcı, "Darp ya da benim polisten kaçma gibi bir durumum yok, evimdeyim" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 24.11.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 09:48
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Cengiz Kurtoğlu’nun olaylı gecesi! Küfürler savurdu ortalık karıştı

Cengiz Kurtoğlu'nun, bir yakınının doğum günü için gittiği partide M.C. isimli kişiyle kavga ettiği, ardından da onu darp ettiği iddia edildi.

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Cengiz Kurtoğlu’nun olaylı gecesi! Küfürler savurdu ortalık karıştı

'DARP FALAN YOK'

Kurtoğlu ise bu iddiaları yalanlayarak Günaydın'a olayın iç yüzünü şöyle anlattı:

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Cengiz Kurtoğlu’nun olaylı gecesi! Küfürler savurdu ortalık karıştı

Aşırı alkol kullanan bir kişinin gerginlik çıkardığını söyleyen Kurtoğlu, "Alkolün dozunu kaçıran bir adam, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen gibi isimlere küfür etmeye başlayınca gerginlik yaşandı" dedi.

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Cengiz Kurtoğlu’nun olaylı gecesi! Küfürler savurdu ortalık karıştı

Küfür edince aralarında tartışma çıktığını belirten şarkıcı, "Kendisini ikaz ettim ancak küfre devam edince onu sadece ittim. Darp ya da benim polisten kaçma gibi bir durumum yok, evimdeyim" ifadelerini kullandı.

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Cengiz Kurtoğlu’nun olaylı gecesi! Küfürler savurdu ortalık karıştı