25 Kasım 2021, Perşembe
Cengiz Kurtoğlu'ndan iş insanına bıçaklı saldırı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can'a bıçakla saldırdı. Kavga sırasında Mustafa Can suratından yaralanırken ünlü şarkıcı gözaltına alındı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Haberin basına yansımasının ardından Cengiz Kurtoğlu olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 25.11.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 09:59
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