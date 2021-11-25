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Cengiz Kurtoğlu'ndan iş insanına bıçaklı saldırı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can'a bıçakla saldırdı. Kavga sırasında Mustafa Can suratından yaralanırken ünlü şarkıcı gözaltına alındı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Haberin basına yansımasının ardından Cengiz Kurtoğlu olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 25.11.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 09:59
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Cengiz Kurtoğlu’ndan iş insanına bıçaklı saldırı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Olay, 22 Kasım Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Sarıyer'de bulunan bir restoranda meydana geldi.

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Cengiz Kurtoğlu’ndan iş insanına bıçaklı saldırı! O anlar saniye saniye kaydedildi

İddiaya göre, bir arkadaşının doğum günü partisine katılan şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can ile tartışmaya başladı.

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Cengiz Kurtoğlu’ndan iş insanına bıçaklı saldırı! O anlar saniye saniye kaydedildi

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ardından masadan aldığı servis bıçağı ile Can'a saldıran Cengiz Kurtoğlu'nu araya girenler sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Cengiz Kurtoğlu’ndan iş insanına bıçaklı saldırı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Olaylar sırasında yüzünden yaralandığını iddia eden iş insanı Mustafa Can polise giderek, Cengiz Kurtoğlu'ndan şikayetçi oldu.

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Cengiz Kurtoğlu’ndan iş insanına bıçaklı saldırı! O anlar saniye saniye kaydedildi

GÖZALTINA ALINDI

Restoranın güvenlik kameralarını inceleyen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cengiz Kurtoğlu'nu gözaltına alarak polis merkezine götürdü.