Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon tarihi belli mi, açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısa sürede büyük bir ilgi gören dizi Squid Game'e ilişkin beklenen açıklama henüz gelmedi ancak son gelişmeleri sizler için bir araya getirdik. İşte, Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon tarihi belli mi, açıklandı mı?

SQUID GAME 2. SEZON GELECEK Mİ?

Tek başına bir diziyi yazmak yönetmek ve yapımcılığını üstlenmenin büyük bir iş olduğunu vurgulayan Dong-hyuk "Aynı şeyi ikinci sezon için yapmayı düşündüğümde şahsen biraz endişeleniyorum. Şu an için kesinleşmiş bir şey yok ancak o kadar çok hevesli insan var ki ciddi ciddi düşünüyorum" diyor.