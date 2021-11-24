Cengiz Kurtoğlu olayı nedir? Cengiz Kurtoğlu'nun bıçakladığı iddia edilen Mustafa Can kimdir, kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Sarıyer'de ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu tartışma yaşadığı iş insanına bıçakla saldırdığı iddia edildi. Kurtoğlu gözaltına alınırken olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı. İşte, Cengiz Kurtoğlu olayı nedir? Cengiz Kurtoğlu'nun bıçakladığı iddia edilen Mustafa Can kimdir, kaç yaşında?

CENGİZ KURTOĞLU İŞ İNSANIYLA TARTIŞTI

Sarıyer'deki bir restoranda meydana gelen olayda, Cengiz Kurtoğlu iş insanı Mustafa Can ile tartıştı. İş yeri kameraları tarafından da kayda alınan olayda, Cengiz Kurtoğlu servis bıçağıyla Mustafa Can'a saldırdığı iddia edildi.

Yaşanan arbede sırasında masada bulunan diğer kişiler araya girerek müdahale etmeye çalıştı…