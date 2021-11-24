Cengiz Kurtoğlu olayı nedir? Cengiz Kurtoğlu'nun bıçakladığı iddia edilen Mustafa Can kimdir, kaç yaşında?
Cengiz Kurtoğlu olayı nedir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cengiz Kurtoğlu'nun Sarıyer'de doğum günü partisinde olaya karıştığı iddia edildi. Sarıyer’deki bir restoranda meydana gelen olayda, Cengiz Kurtoğlu iş insanı Mustafa Can ile tartıştı. İşte, Cengiz Kurtoğlu olayı nedir? Cengiz Kurtoğlu'nun bıçakladığı iddia edilen Mustafa Can kimdir, kaç yaşında?
Cengiz Kurtoğlu olayı nedir? Cengiz Kurtoğlu'nun bıçakladığı iddia edilen Mustafa Can kimdir, kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Sarıyer'de ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu tartışma yaşadığı iş insanına bıçakla saldırdığı iddia edildi. Kurtoğlu gözaltına alınırken olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı. İşte, Cengiz Kurtoğlu olayı nedir? Cengiz Kurtoğlu'nun bıçakladığı iddia edilen Mustafa Can kimdir, kaç yaşında?
CENGİZ KURTOĞLU İŞ İNSANIYLA TARTIŞTI
Sarıyer'deki bir restoranda meydana gelen olayda, Cengiz Kurtoğlu iş insanı Mustafa Can ile tartıştı. İş yeri kameraları tarafından da kayda alınan olayda, Cengiz Kurtoğlu servis bıçağıyla Mustafa Can'a saldırdığı iddia edildi.
Yaşanan arbede sırasında masada bulunan diğer kişiler araya girerek müdahale etmeye çalıştı…
ÜNLÜ SANATÇI GÖZALTINA ALINDI
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cengiz Kurtoğlu'nu gözaltına aldı. Yüzünden yaralanan iş insanı Mustafa Can, Kurtoğlu'ndan şikayetçi oldu…
CENGİZ KURTOĞLU: SANATÇILARA KÜFRETTİ
Cengiz Kurtoğlu poliste verdiği ilk ifadesinde, Mustafa Can'ın Orhan Gencebay ve diğer sanatçılara hakaret ettiği için tartıştığını söyledi.
YÜZÜ TIRNAKLA ÇİZİLMİŞTİR
Cengiz Kurtoğlu, Can'ın yüzünün bıçakla yaralanmadığını tırnağıyla çizilmiş olabileceğini ileri sürdü.
CENGİZ KURTOĞLU'NUN BIÇAKLADIĞI İDDİA EDİLEN MUSTAFA CAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Mustafa Can hakkında detaylı bilgiler yer almıyor. Kendisi hakkında ulaşılan tek bilgi iş insanı olduğu yönünde.
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- Cengiz Kurtoğlu olayı nedir? Cengiz Kurtoğlu'nun bıçakladığı iddia edilen Mustafa Can kimdir, kaç yaşında?
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