Ülkenin her yanına akülü tekerlekli sandalye gönderen Müge Anlı rekora imza attı

Bunun üzerine Müge de bir söz verdi. Dedi ki, "Bir gün içinde 500 sandalye göndereceğiz." Ekip hemen harekete geçti, hem hastanelere toplu şekilde hem de ihtiyaç sahiplerine ferdi olarak tam 500 sandalye ulaştırıldı. Keşke herkes Müge kadar sözüne sadık olsa..."

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