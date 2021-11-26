Ülkenin her yanına akülü tekerlekli sandalye gönderen Müge Anlı rekora imza attı
ATV’nin reyting rekortmeni ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programının sunucusu Müge Anlı, yaptığı iyilik hareketinde yeni bir rekora imza attı. Anlı, her gün Türkiye’nin her tarafında akülü ve tekerlekli sandalye yolluyor. Bağışların çok fazla gelmesinin ardından Anlı, izleyicilerine bir söz verdi ve iyilik rekoru kırdı. Günaydın köşe yazarı Yüksel Aytuğ, bugün kaleme aldığı yazısında Müge Anlı’yı anlattı. İşte o yazı….
Anlı, ülkenin dört bir yanına akülü tekerlekli sandalye yolluyor. Anlı'nın son adımı adeta bir 'iyilik rekoru' oldu. Günaydın köşe yazarı Yüksel Aytuğ, Müge Anlı'yı kaleme aldı. İşte o yazı:
"Müge Anlı yeni bir iyilik hareketinin rekortmeni oldu. Programı izleyenler ve bu köşeyi takip edenler biliyor, Müge her gün Türkiye'nin dört bir yanına akülü ve tekerlekli sandalye gönderiyor.
Müge, yıllardır sürdürdüğü kampanya ile izleyicilerinden bağış olarak gelen sandalyeleri, İstanbul Otogarı'ndaki otobüs işletmelerinin de yardımıyla ihtiyaç sahiplerine gönderiyordu. Ama bağışlar o kadar fazlaydı ki Atv'nin deposu akülü ve tekerlekli sandalyelerle dolup taştı.
Bunun üzerine Müge de bir söz verdi. Dedi ki, "Bir gün içinde 500 sandalye göndereceğiz." Ekip hemen harekete geçti, hem hastanelere toplu şekilde hem de ihtiyaç sahiplerine ferdi olarak tam 500 sandalye ulaştırıldı. Keşke herkes Müge kadar sözüne sadık olsa..."
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