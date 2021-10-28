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Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu? İşte o isimler...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.10.2021
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Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu? İşte o isimler...

Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarına yayınlanan fenomen yarışma Survivor 2022 merakla bekleniyor. All-Star formatında ekranlara gelecek olan Survivor hakkında yapılan aramalar yoğunlaştı. Acun Ilıcalı'nın konu hakkında yapacağı açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu? İşte o isimler...

Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022 yarışması hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Survivor'da İsmail Balaban kazanmış ve büyük ödülün sahibi olmuştu. İşte, Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu?

SURVİVOR ALL STAR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor yarışması genelde ocak ve şubat aylarında başlıyor. Bu yıl da aynı zamandalar yayınlanması bekleniyor.

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Eski yarışmacılarla görüşmeleri sürdüren Ilıcalı'nın Barış Murat Yağcı, Aleyna Kalaycıoğlu, Gizem Kerimoğlu ve Merve Aydın ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Kadroya ilişkin resmi açıklamanınsa önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.

Ancak geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor All Star 2022'nin tüm kadrosunu ifşa etti.

Benli'nin ifşasına göre, gelecek sezon ekrana gelecek olan Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alacak isimler şöyle:

Sercan Yıldırım, Ogeday, Damla Can, Mert Öcal, Hikmet Tuğsuz, Berkay Yuvakuran, Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik, Elif Gönen, Batuhan Karacakaya, Berkan Karabulut, Furkan Kızılkaya, Semih Öztürk, Gizem Kerimoğlu, Turabi, Anıl Berk Baki, Yusuf Karakaya, Seda Ocak, Nagehan Karadere.

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