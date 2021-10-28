Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu? İşte o isimler...

Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022 yarışması hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Survivor'da İsmail Balaban kazanmış ve büyük ödülün sahibi olmuştu. İşte, Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu?

SURVİVOR ALL STAR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor yarışması genelde ocak ve şubat aylarında başlıyor. Bu yıl da aynı zamandalar yayınlanması bekleniyor.