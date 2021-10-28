AKM Millet Bahçesi nerede? Ankara AKM Millet Bahçesi nasıl gidilir?

AKM MİLLET BAHÇESİNDE NELER VAR?

AKM Millet Bahçesi, millet kıraathanesi, yeşili, koşu, yürüyüş, bisiklet parkurları, buz pisti, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı olacak.

Başkentlilerin ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer aldığı millet bahçesinin 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan oluşuyor.

Yeşilin her tonunun görüldüğü peyzaj düzenlemeleriyle dikkati çeken millet bahçesinde, 154 bin metrekarelik ağaçlık alan, 91 bin 400 metrekarelik bitki ve çiçeklik alan, 78 bin 700 metrekare çim alanı, 67 bin 800 metrekarelik çayır etkinlik alanı ile 10 bin 133 ağaç bulunuyor.