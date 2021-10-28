AKM Millet Bahçesi nerede? Ankara AKM Millet Bahçesi nasıl gidilir?
Ankara AKM Millet Bahçesi nerede? Ankara’da vatandaşlara büyük bir sosyal alan olarak hizmet verecek Millet Bahçesi, yeşil ve açık alanlardan oluşacak. Yapılan açılışla hizmete girecek bölgeye gitmek isteyenler; Ankara AKM Millet Bahçesi nasıl gidilir sorusuna yanıt arayacak. Peki; AKM Millet Bahçesi nerede? İşte yanıtı!
Ankara AKM Millet Bahçesi nerede? Ankara AKM Millet Bahçesi nasıl gidilir? Ankara'da yapılan Millet Bahçesi, geniş sosyal alanlarıyla adeta bir yaşam alanı olacak. Başkentlilerin ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer aldığı millet bahçesinin 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan oluşacak. Peki; Ankara AKM Millet Bahçesi nerede?
ANKARA AKM MİLLET BAHÇESİ NEREDE?
AKM Millet Bahçesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alıyor. AKM Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası, Gençlik Parkı ve 19 Mayıs Stadyumu'nu da içine alan yerdedir.
Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni saat 14:00'te başlayacak. AKM programına göre, AKM tören alanında bugün saat 13:00'te Alişan'ın konseri başlayacak. Saar 17:00'de ise Ömer Faruk Bostan'ın konseri olacak.
AKM MİLLET BAHÇESİNDE NELER VAR?
AKM Millet Bahçesi, millet kıraathanesi, yeşili, koşu, yürüyüş, bisiklet parkurları, buz pisti, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı olacak.
Başkentlilerin ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer aldığı millet bahçesinin 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan oluşuyor.
Yeşilin her tonunun görüldüğü peyzaj düzenlemeleriyle dikkati çeken millet bahçesinde, 154 bin metrekarelik ağaçlık alan, 91 bin 400 metrekarelik bitki ve çiçeklik alan, 78 bin 700 metrekare çim alanı, 67 bin 800 metrekarelik çayır etkinlik alanı ile 10 bin 133 ağaç bulunuyor.
Millet bahçesinde, çiçekli bitkiler ve gül bahçelerinin yanı sıra tema bahçesi, biyolojik gölet, su gösteri havuzu yer alıyor.
Toplam 30 bin 250 metrekarelik alana, basketbol sahaları, 2,7 kilometrelik koşu ve bisiklet yolu ile 1320 metrekarelik olimpik standartlarda kaykay pisti, 1007 metrekarelik buz pisti, çocuk oyun alanları ile çok amaçlı spor sahaları ve etkinlik adası yapıldı.
Vatandaşlar, millet bahçesini 2,7 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren nostaljik tramvayla gezebilecek.
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