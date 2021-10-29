Başak Dizer’den eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a duygusal doğum günü kutlaması
Stilist Başak Dizer, ünlü oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününü sosyal medya hesabı (Instagram) üzerinden kutladı. Dizer’in duygusal paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.
2016 senesinde stilist Başak Dizer ile Paris'te dünya evine giren ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 38. yaşına bastı. Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
"DÜNYALAR KADAR..."
Dizer, önceki gün Kıvanç Tatlıtuğ ve köpeği ile çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Dizer, paylaşımına, "Dünyalar kadar..." notunu düştü.
Tatlıtuğ'a kısa sürede takipçilerinden çok sayıda "Doğum günün kutlu olsun." yorumları geldi.
BAŞAK DİZER KAÇ YAŞINDA?
1977'de dünyaya gelen Başak Dizer, 2021 yılı itibariyle 44 yaşındadır.
BAŞAK DİZER'İN BOYU VE KİLOSU
Başak Dizer 1.75 metre boyunda, 55 kilo ve koç burcudur.
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