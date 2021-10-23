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Demet Akalın’ın yeni hedefi Hadise! Bu iddialar ortalığı karıştırır

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.10.2021
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Demet Akalın’ın yeni hedefi Hadise! Bu iddialar ortalığı karıştırır

Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Şarkıcı' gurubunda ödülü kimin alacağı heyecanla beklenirklen, Demet Akalın son günlerde mutluluğu ile gündeme Hadise'yi hedef alan açıklamaları yeni bir polemiğe davetiye çıkardı.

Bu sene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Şarkıcı' kategorisinde 10 ünlü isim rakip oldu.

Hadise, Demet Akalın, Aleyna Tilki, İrem Derici, Tuğçe Kandemir, Derya Uluğ, Ece Seçkin, Zeynep Bastık, Melek Mosso gibi isimler ödüle aday oldu.

Ödülü kimin kazanacağı merak edilirken, ünlü iş adamı Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla adından sık sık söz ettiren Hadise'nin sevenleri sosyal medya üzerinden oldukça destek oldu.

HADİSE FARK ATAR YORUMU DEMET'İ ÇİLEDEN ÇIKARDI

Sosyal medyada bir kullanıcı "Hadise fark atar" yorumunu yazdı. Demet Akalın ise yoruma verdiği cevapta "Atmış zaten fake hesap hepsi" yazmasıyla gündeme geldi.

Demet Akalın'a başka bir kullanıcı, "Sen kendin buna inanıyor musun cidden ya... Azıcık daha yaratıcı olsanız keşke" yanıtını verdi.

Hadise'nin bu iddia karşısında vereceği cevap merak ediliyor.

ROMANTİZM TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Tüm bu iddialar almış başını giderken Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile beraber Paris'ten aşk pozları paylaşmayı ihmal etmedi.

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