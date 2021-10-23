Bir Zamanlar Çukurova Demir neden ayrıldı? Bir Zamanlar Çukurova Demir geri dönecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizinin yeni sezon bölümlerinde Züleyha Demir'i aramasıyla birlikte Bir Zamanlar Çukurova'da Demir geri dönecek mi sorusuna yanıt aranmaya başladı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova Demir neden ayrıldı? Bir Zamanlar Çukurova Demir geri dönecek mi?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DEMİR DÖNECEK Mİ?

Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finali bölümüne Demir Yaman damga vurmuştu. Eşkıyalar konağı basarken Demir Yaman da onlarla çatışmaya girmişti. Dizinin yeni sezon bölümlerinde Züleyha Demir'i arıyor. Züleyha, Demir'in yaşadığına dair umutlarını koruyor. Öte yandan Demir karakterine hayat veren Mural Ünalmış konu ile ilgili açıklama yaptı.