Bir Zamanlar Çukurova Demir neden ayrıldı? Bir Zamanlar Çukurova Demir geri dönecek mi?
Bir Zamanlar Çukurova Demir neden ayrıldı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonuyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan Murat Ünalmış'ın yeni sezonda olmaması sonrasında ayrıldı mı soruları sorulmaya başladı. Hayranları sevilen oyuncunun diziye dönüp dönmeyeceğini merak ediyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova Demir neden ayrıldı? Bir Zamanlar Çukurova Demir geri dönecek mi?
Bir Zamanlar Çukurova Demir neden ayrıldı? Bir Zamanlar Çukurova Demir geri dönecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizinin yeni sezon bölümlerinde Züleyha Demir'i aramasıyla birlikte Bir Zamanlar Çukurova'da Demir geri dönecek mi sorusuna yanıt aranmaya başladı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova Demir neden ayrıldı? Bir Zamanlar Çukurova Demir geri dönecek mi?
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DEMİR DÖNECEK Mİ?
Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finali bölümüne Demir Yaman damga vurmuştu. Eşkıyalar konağı basarken Demir Yaman da onlarla çatışmaya girmişti. Dizinin yeni sezon bölümlerinde Züleyha Demir'i arıyor. Züleyha, Demir'in yaşadığına dair umutlarını koruyor. Öte yandan Demir karakterine hayat veren Mural Ünalmış konu ile ilgili açıklama yaptı.
Ünalmış, yaptığı açıklamada, "Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Çok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından itibaren emek veren herkese.. Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana'nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.." ifadelerini kullandı.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'YA MURAT ÜNALMIŞ DÖNECEK Mİ?
Murat Ünalmış'ın Bir Zamanlar Çukurova'ya geri dönüp dönmeyeceği hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.
MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?
Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Aslen Kayseri'li olan Murat Ünalmış, ortaokul bittikten sonra İstanbul'a gelmiştir. 14 yaşında Kayseri Meysu'da oynarken Fenerbahçe'ye transfer olunca İstanbul'a gitmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Kulübü'nde basketbol oynadı. 20 yaşında basketbol oynamayı bıraktı. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nü okuyarak bitirdi. Ardından "Akademi İstanbul"da oyunculuk eğitimi aldı.
1.96 cm'lik boyu olan Murat Ünalmış, basketbol kariyerinden sonra başladığı oyunculuk hayatı, birkaç dizinin ardından ilk sinema filmi Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filminde tanınarak değişti. Yine Mahsun Kırmızıgül'ün New York'ta Beş Minare filminde de rol almıştır. ATV'de yayınlanan "Şöhret" adlı dizide başrol "Mert" karakterini canlandırdı.
Murat Ünalmış, kendi kendine hobi olarak Klarnet çalmayı öğrenmiş.
2010 yılında Fox Tv dizisi Yer gök aşk dizisinde başrolü birlikte oynadığı Birce Akalay ile 17 Mayıs 2011 tarihinde evlendi. 1,5 yıl sonra 29 Aralık 2012 tarihinde boşandı.
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- Bir Zamanlar Çukurova Demir neden ayrıldı? Bir Zamanlar Çukurova Demir geri dönecek mi?
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