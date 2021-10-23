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Gülçin Karakaya’dan ayrılan İbrahim Tatlıses ışık hızıyla yeni aşka yelken açtı! Bu defa 39 yaş küçük

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.10.2021
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Gülçin Karakaya’dan ayrılan İbrahim Tatlıses ışık hızıyla yeni aşka yelken açtı! Bu defa 39 yaş küçük

Geçen günlerde oğlu İdo Tatlıses ve gelini Yasemin Şefkatli düğününe katılan İbrahim Tatlıses gündemden düşmek bilmiyor. İbrahim Tatlıses geçen gün sosyal medya hesabından sevgilisiyle el ele fotoğraf paylaştı. İmparatorun takipçileri fotoğraftaki kişinin 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya olduğunu sandı. Fakat ortaya iddia şaşkına çevirdi. Tatlıses'in, Karakaya'dan ayrıldığı ve çoktan yeni bir aşk bulduğu iddia edildi. Tatlıses'in paylaştığı karedeki genç kadının yeni sevgilisi olduğu söylentileri dolaşırken, ilişkinin ayrıntıları da tek tek ortaya çıktı.

İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'nın ayrıldığı iddiası gündeme bomba gibi oturdu. İkilinin ayrılığı, İbrahim Tatlıses'in yeni bir aşkla günün gün ettiği konuşuluyor.

İbrahim Tatlıses ile kendisinden 43 yaş küçük kız arkadaşı Gülçin Karakaya ile yollarını ayırdıkları iddia edildi. Çiftin arasındaki aşk çok konuşulmuştu. 7 çocuğu ve 9 torunu olan Tatlıses, sevgilisi Karakaya ile dünya evine girdiği söylemiş, ardından da geri adım atarak, Karakaya'nın kendisine çok iyi baktığını ve aralarında çok güçlü bir bağ olduğunu belirtmişti.

12 sene aradan sonra ilk defa Kuruçeşme Açıkhava'da sevenleriyle buluşan arabesk müziğin efsanesi, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Sevgilisi Gülçin Karakaya ile el ele pozunu yayınladığı düşünülen Tatlıses, "Deniz kenarında bazı evler vardır; ya lebiderya, bizimki de lebi orman" notunu düştü. Ancak işin aslı bambaşka çıktı.

HEİDİ İLE DEDESİNE BENZETİLDİ

Snob Magazin'in haberine göre; Ece adındaki bir kadınla aşk yaşamaya başlayan Tatlıses kendisinden 39 yaş küçük sevgili buldu.

Bodrum'da başlayan aşkın fotoğrafı ise Heidi ve dedesine benzetildi.

İBRAHİM TATLISES GÜLÇİN KARAKAYA AŞKI

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, daha önce 'asistanım' dediği Gülçin Karakaya ile 1.5 yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. "Resmi nikah yok, bizimki gönül evliliği" diyen Tatlıses'in sevgilisinden ayrılması şaşkınlık yarattı.

Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in düğününe de katılmamıştı. İkilinin fikir ayrılıkları yaşadığı konuşuluyor. Öte yandan Karakaya, Tatlıses ile çekilmiş fotoğraflarını da Instagram hesabından kaldırdı.

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