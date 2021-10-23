Gülçin Karakaya’dan ayrılan İbrahim Tatlıses ışık hızıyla yeni aşka yelken açtı! Bu defa 39 yaş küçük

İbrahim Tatlıses ile kendisinden 43 yaş küçük kız arkadaşı Gülçin Karakaya ile yollarını ayırdıkları iddia edildi. Çiftin arasındaki aşk çok konuşulmuştu. 7 çocuğu ve 9 torunu olan Tatlıses, sevgilisi Karakaya ile dünya evine girdiği söylemiş, ardından da geri adım atarak, Karakaya'nın kendisine çok iyi baktığını ve aralarında çok güçlü bir bağ olduğunu belirtmişti.