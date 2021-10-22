Mehmet Dinçerler ilk kez paylaştı! Hadise’nin doğum gününde aşka geldi

Son dönemde yaşadığı aşklarla magazin gündeminden düşmeyen Hadise, yeni yaşına girdi. Doğum günü kutlamalarına bir gün önceden başlayan popçu, mutluluğunu gözler önüne serdi. 36 yaşına basan Hadise'ye sevgilisi Mehmet Dinçerler'den romantik kutlama geldi. Hadise ile ilk kez fotoğraflarını paylaşan Dinçerler "hep yanımda ol" dedi.