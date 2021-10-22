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Haberler Galeri Mehmet Dinçerler ilk kez paylaştı! Hadise’nin doğum gününde aşka geldi

Mehmet Dinçerler ilk kez paylaştı! Hadise’nin doğum gününde aşka geldi

Son dönemde yaşadığı aşklarla magazin gündeminden düşmeyen Hadise, yeni yaşına girdi. Doğum günü kutlamalarına bir gün önceden başlayan popçu, mutluluğunu gözler önüne serdi. 36 yaşına basan Hadise'ye sevgilisi Mehmet Dinçerler'den romantik kutlama geldi. Hadise ile ilk kez fotoğraflarını paylaşan Dinçerler "hep yanımda ol" dedi.

Giriş Tarihi: 22.10.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 09:33
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Mehmet Dinçerler ilk kez paylaştı! Hadise’nin doğum gününde aşka geldi

Şarkıları ve son dönemde yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen Hadise 36 yaşına bastı.

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Mehmet Dinçerler ilk kez paylaştı! Hadise’nin doğum gününde aşka geldi

Doğum günü kutlamalarına bir gün önceden başlayan Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mutluluğunu gözler önüne serdi.

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Mehmet Dinçerler ilk kez paylaştı! Hadise’nin doğum gününde aşka geldi

Oyuncu Kaan Yıldırım ile biten ilişkisi sonrası aşkı iş insanı Mehmet Dinçerler de bulan Hadise sevgilisi ile el ele fotoğrafları ile birlikteliğini ilan etmişti.

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Mehmet Dinçerler ilk kez paylaştı! Hadise’nin doğum gününde aşka geldi

ROMANTİK KUTLAMA

Yeni yaşını kutlayan Hadise'ye sevgilisi Mehmet Dinçerler'den romantik kutlama geldi.

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Mehmet Dinçerler ilk kez paylaştı! Hadise’nin doğum gününde aşka geldi

"HEP YANIMDA OL"

Mehmet Dinçerler, Hadise ile aşk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak "Sen kadın, hep yanımda ol... İyi ki doğdun..." dedi.