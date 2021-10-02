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Hadise’den pırlantalı paylaşım geldi! Sosyal medya yıkıldı

Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, son paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir mücevher markasının daveti üzerine Milano'ya giden şarkıcı, pırlanta yüzükle poz verdi. Pozu sevgilisi Mehmet Dinçerler'e evlilik mesajı olarak yorumlanırken Dinçerler Ailesi'nin, oğullarının Hadise ile aşkından rahatsız olmaya başladı.

Giriş Tarihi: 02.10.2021 09:28
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Hadise’den pırlantalı paylaşım geldi! Sosyal medya yıkıldı

Geçtiğimiz günlerde bir mücevher markasının daveti üzerine Milano'ya giden Hadise, yine gündemde.

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Hadise’den pırlantalı paylaşım geldi! Sosyal medya yıkıldı

Önceki gün Instagram'dan paylaştığı pozundaki pırlanta yüzük dikkatlerden kaçmayan Hadise, fotoğrafın altına "Elmaslar bir kızın en iyi arkadaşıdır" notunu düşmüştü.

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Hadise’den pırlantalı paylaşım geldi! Sosyal medya yıkıldı

Oyuncu Kaan Yıldırım'la evlenmeleri beklenirken sürpriz şekilde ayrılık kararı alan ve sonrasında kalbini iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptıran Hadise'nin bu paylaşımı manidar bulundu.

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Hadise’den pırlantalı paylaşım geldi! Sosyal medya yıkıldı

Geçtiğimiz günlerde de çocuk istediğini söyleyen güzel popçunun takipçileri "Hadise, aşkına evlen benimle mesajı veriyor" yorumları yaptı.

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Hadise’den pırlantalı paylaşım geldi! Sosyal medya yıkıldı

Sevenleri Hadise'yi gelin olarak görmek isterken magazin kulislerinden gelen iddialar ise bu olayın öyle kolay olmadığı yönünde.