02 Ekim 2021, Cumartesi
Hadise’den pırlantalı paylaşım geldi! Sosyal medya yıkıldı
Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, son paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir mücevher markasının daveti üzerine Milano'ya giden şarkıcı, pırlanta yüzükle poz verdi. Pozu sevgilisi Mehmet Dinçerler'e evlilik mesajı olarak yorumlanırken Dinçerler Ailesi'nin, oğullarının Hadise ile aşkından rahatsız olmaya başladı.
Giriş Tarihi: 02.10.2021 09:28
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11