09 Ekim 2021, Cumartesi
Hadise ve Mehmet Dinçerler’den bir ilk! İddiaların ardından aşk paylaşım geldi
Kaan Yıldırım'la evliliğin eşiğinden dönen Hadise, ayrılığın hemen ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı. Yaklaşık 4 aydır birlikte olan ikili, 'istenmeyen gelin' iddialarıyla gündeme geldi. Dinçerler ailesi tarafından istenmediği iddia edilen Hadise'den yeni hamle geldi. Şarkıcı, ilk kez sosyal medya hesabından sevgilisiyle el ele pozlarını paylaştı.
Giriş Tarihi: 09.10.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 11:08
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