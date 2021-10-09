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Hadise ve Mehmet Dinçerler’den bir ilk! İddiaların ardından aşk paylaşım geldi

Kaan Yıldırım'la evliliğin eşiğinden dönen Hadise, ayrılığın hemen ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı. Yaklaşık 4 aydır birlikte olan ikili, 'istenmeyen gelin' iddialarıyla gündeme geldi. Dinçerler ailesi tarafından istenmediği iddia edilen Hadise'den yeni hamle geldi. Şarkıcı, ilk kez sosyal medya hesabından sevgilisiyle el ele pozlarını paylaştı.

Giriş Tarihi: 09.10.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 11:08
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Hadise ve Mehmet Dinçerler’den bir ilk! İddiaların ardından aşk paylaşım geldi

Oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken ayrılan Hadise, aradığı mutluluğu Mehmet Dinçerler'de bulmuş, Temmuz ayında Bodrum'da görüntülenen çiftin birliktelikleri ortaya çıkmıştı.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’den bir ilk! İddiaların ardından aşk paylaşım geldi

Sonrasında bayram tatili için Meksika'ya gittikleri sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan taze aşıklar, soluğu gözde tatil beldesi Tulum'da almıştı.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’den bir ilk! İddiaların ardından aşk paylaşım geldi

Sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı fotoğraf paylaşan çiçeği burnundan çiftten Hadise, sevgilisi Dinçerler'e verdiği pozu "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin" cümlesini İspanyolca yazarak paylaşmıştı.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’den bir ilk! İddiaların ardından aşk paylaşım geldi

Sonrasında rotayı Ege'ye çeviren çift, ilk olarak geceliği kişi başı bin 200 euro (12 bin TL) olan Amanruya Otel'de iki gece konaklamış, ardından iş insanının teknesine geçerek, Göcek koylarını dolaşmıştı. Dört günlük kısa bir tatil yapan ikili, daha sonra İstanbul'a gitmişti.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’den bir ilk! İddiaların ardından aşk paylaşım geldi

'İSTENMEYEN GELİN' OLDĞU İDDİA EDİLDİ

İkilinin ilişkisinin medyaya yansımasıyla birlikte, Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in ailesi tarafından istenmediği iddia edilmişti.