Hadise ve Mehmet Dinçerler’den bir ilk! İddiaların ardından aşk paylaşım geldi

Sonrasında rotayı Ege'ye çeviren çift, ilk olarak geceliği kişi başı bin 200 euro (12 bin TL) olan Amanruya Otel'de iki gece konaklamış, ardından iş insanının teknesine geçerek, Göcek koylarını dolaşmıştı. Dört günlük kısa bir tatil yapan ikili, daha sonra İstanbul'a gitmişti.