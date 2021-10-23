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Mehmet Dinçerler'den sevgilisi Hadise'ye sürpriz doğum günü kutlaması!

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Giriş Tarihi: 23.10.2021 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021
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Mehmet Dinçerler’den sevgilisi Hadise’ye sürpriz doğum günü kutlaması!

36. yaş gününde Hadise’ye, erkek arkadaşı Mehmet Dinçerler sürpriz bir kutlama yaptı. Ailesinin Hadise’yle birlikteliğine karşı çıktığı öne sürülen genç iş adamı, “Hep yanımda ol, iyi ki doğdun...” mesajıyla aşkına sahip çıktı ve ünlü şarkıcıyı doğum günü için Paris’e götürdü.

Geçen gün 36 yaşına basan Hadise'nin sevincine diyecek yok.

İş adamı sevgilisi Mehmet Dinçerler'le aşkın şehri Paris'te romantik bir kutlama yapan Hadise mutluluğunu gizlemedi.

Ailesinin Hadise ile birlikteliğine karşı çıktığı öne sürülen ve bu meselede şu ana kadar suskunluğunu koruyan Dinçerler, yaptığı paylaşımla sevgilisinin gönlünü aldı.

Beraber çekindikleri fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Mehmet Dinçerler, "Hep yanımda ol, iyi ki doğdun..." sözleriyle Hadise'ye seslendi.

Mehmet Dinçerler'in romantik jestleri dikkatlerden kaçmadı.

İkili ünlü şarkıcının doğum günü için Paris'e gitti.

Hadise, Paris'ten yaptığı Eyfel manzaralı paylaşımına ""Doğum gününde seni Paris'e götüreyim" dedi…" notunu düştü.

İlk kez paylaştı! Hadise’nin doğum gününde aşka geldi İLK KEZ PAYLAŞTI! HADİSE'NİN DOĞUM GÜNÜNDE AŞKA GELDİ
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