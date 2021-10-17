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Müge Anlı nasıl stresini atıyor?

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Giriş Tarihi: 17.10.2021
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Müge Anlı nasıl stresini atıyor?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cinayetleri çözen, kayıpları bulan, Müge Anlı günün stresini, yorgunluğunu lego yaparak atıyor. Anlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Binlerce parça üst üste şekilleniyor zihnim yeniden şarj oluyor" dedi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla sabah kuşağının reyting rekorları koran programı unvanını senelerdir sürdüren Müge Anlı, uzman ekibiyle beraber birçok faili meçhul cinayeti çözmeye, kayıpları bulmaya, aileleri kavuşturmaya devam ederken pek çok meselede topluma yardım elini uzatmayı sürdürüyor.

MÜGE ANLI STRESİNİ BÖYLE ATIYOR

Müge Anlı bu stresli işin stresini ise çeşitli hobilerle atıyor.

Son olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Anlı kendisini mutlu eden hobisini paylaştı.

HER ŞEY EN AZINDAN AKLIMDA YOLUNA GİRİYOR

17 bin parçalı legosuyla Instagram hesabından paylaşım yapan Müge Anlı fotoğrafına şu notu düştü:

"Aslına bakacak olursanız çocukluğumdan bu yana canım ne zaman sıkılsa bu küçük parçalar kutusundan sanki kendiliğinden çıkıveriyor. Sonrası mı? Binlerce parça üst üste şekilleniyor zihnim yeniden şarj oluyor ve her şey en azından aklımda yoluna giriyor. Bu da yetmezse derseniz örgü battaniye ne güne duruyor."

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