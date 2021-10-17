Müge Anlı nasıl stresini atıyor?

"Aslına bakacak olursanız çocukluğumdan bu yana canım ne zaman sıkılsa bu küçük parçalar kutusundan sanki kendiliğinden çıkıveriyor. Sonrası mı? Binlerce parça üst üste şekilleniyor zihnim yeniden şarj oluyor ve her şey en azından aklımda yoluna giriyor. Bu da yetmezse derseniz örgü battaniye ne güne duruyor."

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