Sinan Akçıl, sahnedeyken Burcu Kıratlı'dan bebek istedi
Muğla Bodrum’da verdiği konserde eşi Burcu Kıratlı'dan bebek istediğini dile getiren ünlü sanatçı Sinan Akçıl, "Ben aşık olduysam herkes olur. Alın evlendim, hatta çocuk istiyorum" diye konuştu.
Bodrum Kalesi'nde yapılan Sarıyaz konserleri çerçevesinde Sinan Akçıl sevenleri ile bir araya geldi.
Sağanak yağmura aldırmayan Akçıl sevenleri saatler öncesinden Bodrum kalesini doldurdu.
YAĞMURA RAĞMEN KONSER
Akçıl'ın sahneye çıkmasıyla birlikte yağmur tekrar başladı. Yağmurda ıslanan hayranlarını gören ünlü sanatçı sahneden inerek hayranlarının arasında şarkılarını seslendirdi.
BURCU KIRATLI SİNAN'I YALNIZ BIRAKMADI
Burcu Kıratlı'da yağmurdan ıslanmasına rağmen eşini yalnız bırakmadı.
"ÇOCUK İSTİYORUM"
Sahnede hayranlarına seslenen Akçıl eşi Burcu Kıratlı'nın da geldiğini söyleyerek, "Ben aşık olduysam herkes aşık olur. Yıllarca bu çocuk ne yapıyor diye bir sürü laf söz edildi. Alın evlendim, hatta çocuk istiyorum" dedi.
BİR AN BİLE YERİNDE DURMADI
Akçıl'ın eşinin bir an bile yerinde durmaması, eşinin şarkılarıyla dans etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
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