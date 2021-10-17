Sinan Akçıl, sahnedeyken Burcu Kıratlı’dan bebek istedi

"ÇOCUK İSTİYORUM"

Sahnede hayranlarına seslenen Akçıl eşi Burcu Kıratlı'nın da geldiğini söyleyerek, "Ben aşık olduysam herkes aşık olur. Yıllarca bu çocuk ne yapıyor diye bir sürü laf söz edildi. Alın evlendim, hatta çocuk istiyorum" dedi.