17 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Sinan Akçıl, sahnedeyken Burcu Kıratlı'dan bebek istedi

Sinan Akçıl, sahnedeyken Burcu Kıratlı'dan bebek istedi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.10.2021 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021
ABONE OL
Sinan Akçıl, sahnedeyken Burcu Kıratlı’dan bebek istedi

Muğla Bodrum’da verdiği konserde eşi Burcu Kıratlı'dan bebek istediğini dile getiren ünlü sanatçı Sinan Akçıl, "Ben aşık olduysam herkes olur. Alın evlendim, hatta çocuk istiyorum" diye konuştu.

Bodrum Kalesi'nde yapılan Sarıyaz konserleri çerçevesinde Sinan Akçıl sevenleri ile bir araya geldi.

Sağanak yağmura aldırmayan Akçıl sevenleri saatler öncesinden Bodrum kalesini doldurdu.

YAĞMURA RAĞMEN KONSER

Akçıl'ın sahneye çıkmasıyla birlikte yağmur tekrar başladı. Yağmurda ıslanan hayranlarını gören ünlü sanatçı sahneden inerek hayranlarının arasında şarkılarını seslendirdi.

BURCU KIRATLI SİNAN'I YALNIZ BIRAKMADI

Burcu Kıratlı'da yağmurdan ıslanmasına rağmen eşini yalnız bırakmadı.

"ÇOCUK İSTİYORUM"

Sahnede hayranlarına seslenen Akçıl eşi Burcu Kıratlı'nın da geldiğini söyleyerek, "Ben aşık olduysam herkes aşık olur. Yıllarca bu çocuk ne yapıyor diye bir sürü laf söz edildi. Alın evlendim, hatta çocuk istiyorum" dedi.

BİR AN BİLE YERİNDE DURMADI

Akçıl'ın eşinin bir an bile yerinde durmaması, eşinin şarkılarıyla dans etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı’nın jet-ski keyfi SİNAN AKÇIL İLE BURCU KIRATLI'NIN JET-SKİ KEYFİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA