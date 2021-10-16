Türkiye’ye uzanan yardım eli: Müge Anlı! Milyonlarca kişinin hayatına dokundu! Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atıldı

Sabah kuşağının en çok izlenen programı unvanını yıllardır sürdüren "Müge Anlı" uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatmaya, kayıpları bulmaya, aileleri kavuşturmaya devam ederken birçok konuda da topluma yardım elini uzatmaya devam ediyor. Atv ekranlarında yayınlanan programıyla binlerce kaybı bulan, yüzlerde cinayet dosyasını aydınlatan Müge Anlı, sosyal sorumluluk projeleriyle de milyonlarca kişinin hayatına dokundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da desteği ile başlatılan okuma-yazma seferberliğinde; 1 milyon 155 bin vatandaş okuryazar olarak belgelerini aldı. Bu rakamla cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atıldı.