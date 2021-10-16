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Haberler Galeri Türkiye’ye uzanan yardım eli: Müge Anlı! Milyonlarca kişinin hayatına dokundu! Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atıldı

Türkiye’ye uzanan yardım eli: Müge Anlı! Milyonlarca kişinin hayatına dokundu! Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atıldı

Sabah kuşağının en çok izlenen programı unvanını yıllardır sürdüren "Müge Anlı" uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatmaya, kayıpları bulmaya, aileleri kavuşturmaya devam ederken birçok konuda da topluma yardım elini uzatmaya devam ediyor. Atv ekranlarında yayınlanan programıyla binlerce kaybı bulan, yüzlerde cinayet dosyasını aydınlatan Müge Anlı, sosyal sorumluluk projeleriyle de milyonlarca kişinin hayatına dokundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da desteği ile başlatılan okuma-yazma seferberliğinde; 1 milyon 155 bin vatandaş okuryazar olarak belgelerini aldı. Bu rakamla cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atıldı.

Giriş Tarihi: 16.10.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 12:45
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Türkiye’ye uzanan yardım eli: Müge Anlı! Milyonlarca kişinin hayatına dokundu! Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atıldı

atv ekranında 14 sezondur yayın hayatını devam ettiren Müge Anlı ile Tatlı Sert'te; 3 bin 275 kayıp bulundu. 955 aile ise yıllar sonra birbirileriyle kavuştu. 181 cinayet dosyası yine bu programda aydınlığa kavuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’ye uzanan yardım eli: Müge Anlı! Milyonlarca kişinin hayatına dokundu! Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atıldı

MÜGE ANLI VE BAŞKAN ERDOĞAN'IN DESTEĞİYLE OKUMA YAZMA SEFERBERLİĞİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da desteği ile başlatılan okuma-yazma seferberliğinde; 1 milyon 155 bin vatandaş okuryazar olarak belgelerini aldı. Bu rakamla cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atıldı.

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Türkiye’ye uzanan yardım eli: Müge Anlı! Milyonlarca kişinin hayatına dokundu! Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atıldı

KIZILAY İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE REKOR BAĞIŞ KAMPANYALARINA İMZA ATTI

Müge Anlı, geçtiğimiz yıllarda Kızılay ile el ele vererek aşevi kampanyası başlatmıştı. Bu kampanya kapsamında Müge Anlı ve izleyicilerinin yardımlarıyla ülkemize 3'ü sabit, 40'ı mobil olmak üzere toplam 43 aşevi kazandırdı.

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Türkiye’ye uzanan yardım eli: Müge Anlı! Milyonlarca kişinin hayatına dokundu! Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atıldı

Her türlü ihtiyaç düşünülerek hazırlanan mobil aşevinin ilk görev yeri ise deprem felaketiyle sarsılan Elazığ olmuştu. Müge Anlı'nın desteklediği aşevi kampanyasında hayırsever izleyicileriyle birlikte toplamda "6 milyon 599 bin 451 TL" tutarında rekor bir bağış toplanmıştı. Daha sonra ise bir başka felaketle sarsılan şehrimiz İzmir'de meydana gelen deprem sonrası depremzedelerin yaralarını sarmak için Müge Anlı ve Dostları Aşevi'ni, İzmir'e ulaştırmıştı. Beş günlük yayın boyunca yardım çağrısı yapan Anlı, toplamda "7 Milyon 898 Bin TL" toplanarak bir rekora daha imza atmıştı.

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Türkiye’ye uzanan yardım eli: Müge Anlı! Milyonlarca kişinin hayatına dokundu! Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atıldı

MÜGE ANLI HAYVANSEVERLERİN DE İMDADINA KOŞUYOR

Müge Anlı, kaybolan hayvanların sahiplerine ulaştırmak için Pati Buldular projesini hayata geçirdi. Projede kaybolan hayvanların resimleri paylaşılarak, sahibinin bulunması hedeflendi. Kayıp can dostlarımızın yuvasına sağ salim kavuşturulması için başlattığı Pati Buldular projesiyle 553 kayıp pati bulunarak ailelerine teslim edildi.