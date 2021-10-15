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Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü! 4 çocuk annesi Nurgül Beyhan boğularak öldürüldü! Nurgül Beyhan'ın katili kim?
Türkiye Müge Anlı ile katledilen 4 çocuk annesi Nurgül Beyhan olayına kilitlendi. ATV ekranlarında canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen Nurgül Beyhan'ın eşi ünlü gazeteciyi tehdit etti. Müge Anlı stüdyodan çıkmakla tehdit edilmesi üzerine çılgına döndü. Müge Anlı, Nurgül Beyhan'a "Beni buradan çekip gitmekle tehdit edemezsiniz" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 15.10.2021 13:38Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 13:38