15 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü! 4 çocuk annesi Nurgül Beyhan boğularak öldürüldü! Nurgül Beyhan'ın katili kim?

Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü! 4 çocuk annesi Nurgül Beyhan boğularak öldürüldü! Nurgül Beyhan'ın katili kim?

Türkiye Müge Anlı ile katledilen 4 çocuk annesi Nurgül Beyhan olayına kilitlendi. ATV ekranlarında canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen Nurgül Beyhan'ın eşi ünlü gazeteciyi tehdit etti. Müge Anlı stüdyodan çıkmakla tehdit edilmesi üzerine çılgına döndü. Müge Anlı, Nurgül Beyhan'a "Beni buradan çekip gitmekle tehdit edemezsiniz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 15.10.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 13:38
  • 1
  • 18
Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü! 4 çocuk annesi Nurgül Beyhan boğularak öldürüldü! Nurgül Beyhan’ın katili kim?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında incelenen Nurgül Beyhan cinayetinde flaş gelişmeler yaşandı. Öldürülen 4 çocuk annesi Beyhan'ın eşi stüdyoya girdi ve Müge Anlı'yı tehdit etti. Müge Anlı Yaşar Beyhan'ın sözleri üzerine çılgına döndü. Türkiye ATV ekranlarında vahşice katledilen Nurgül Beyhan'ın katilini arıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü! 4 çocuk annesi Nurgül Beyhan boğularak öldürüldü! Nurgül Beyhan’ın katili kim?

Olay, 1 Ağustos 2020 tarihinde Bağcılar'da gerçekleşti. 4 çocuk annesi Nurgül Beyhan cinayete kurban gitti. Katili henüz bulunamayan Nurgül Beyhan'ın aile içi kavga nedeniyle öldürüldüğü düşünülüyor.

  • 3
  • 18
Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü! 4 çocuk annesi Nurgül Beyhan boğularak öldürüldü! Nurgül Beyhan’ın katili kim?

Bugün bir anda Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosuna giriş yapan cinayete kurban giden kadının eşi Yaşar Beyhan'ı gören kayınvalidesi sinir krizi geçirdi.

  • 4
  • 18
Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü! 4 çocuk annesi Nurgül Beyhan boğularak öldürüldü! Nurgül Beyhan’ın katili kim?

Tansiyonun yükselmesi ile yaşlı kadınla iletişim kurmaya çalışan Müge Anlı, Yaşar Bey'in verdiği tepkiler üzerine çileden çıktı.

  • 5
  • 18
Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü! 4 çocuk annesi Nurgül Beyhan boğularak öldürüldü! Nurgül Beyhan’ın katili kim?

Anlı, "Bir anda sen geldin stüdyoya ben mi çağırdım! Kayınvaliden ile aranda ne var ben nereden bileyim. Beni buradan çekip gitmekle tehdit edemezsiniz beyefendi" diyerek tepki gösterdi.