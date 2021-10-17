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The Batman ne zaman çıkacak? The Batman fragman geldi! The Batman vizyon tarihi!

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.10.2021
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The Batman ne zaman çıkacak? The Batman fragman geldi! The Batman vizyon tarihi!

The Batman ne zaman çıkacak? The Batman fragman için geri sayım sona erdi. Merakla beklenen fragmanın yayınlanmasıyla birlikte The Batman ne aman çıkacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Robert Pattinson’ın başrolünü üstlendiği, Matt Reeves imzalı The Batman filmi için vizyon tarihi 2022 olacak. Peki The Batman ne zaman çıkacak?

The Batman ne zaman çıkacak? Önümüzdeki dönemde sinema salonlarını alt üst etmesi beklenen The Batman ne zaman çıkacak? The Batman fragman yayınlandı ve filmin yayın tarihi için ipucu geldi. Fragman; Batman serisinde yeni bir döneme girildiğini işaret ediyor. Öfkeli bir Batman, Gotham'da gecelerin yargıcı olacak. Peki; The Batman ne zaman çıkacak?

THE BATMAN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Robert Pattinson'ın başrolünü üstlendiği, Matt Reeves imzalı The Batman filminden yeni fragman yayınlandı. Filmin 4 Mart 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.

İmza attığı Cloverfield, Dawn of the Planet of the Apes ve War for the Planet of the Apes gibi yapımlarla tanınan Matt Reeves'in yönettiği, yer aldığı Twilight serisiyle bilinen Robert Pattinson'ın başrolünü üstlendiği yeni Batman filminden ilk tanıtım fragmanı geçtiğimiz yıl yayınlanmıştı.

Bugün ise merakla beklenen filmden ikinci bir fragman yayınlandı. Pandemi nedeniyle vizyon tarihi defalarca ertelenen filmin açıklanan ilk vizyon tarihi 25 Haziran 2021'di. Sonrasında vizyon tarihi 1 Ekim 2021'e ertelenen filmin son olarak 4 Mart 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.

Yayınlanan ilk fragman, filmin hikâyesinin bir dizi cinayet üzerinden işlenebileceğine dair ipuçları vermişti. Fragmanda Pattinson'ı akmış siyah göz kalemiyle, kaybettiği ailesinin intikamının peşine düşen genç Bruce Wayne olarak görmüştük. Fragman ayrıca, Jeffrey Wright'ın canlandırdığı James Gordon karakterine de yakından göz atma fırsatı sunmuştu.

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