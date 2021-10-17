The Batman ne zaman çıkacak? The Batman fragman geldi! The Batman vizyon tarihi!

The Batman ne zaman çıkacak? Önümüzdeki dönemde sinema salonlarını alt üst etmesi beklenen The Batman ne zaman çıkacak? The Batman fragman yayınlandı ve filmin yayın tarihi için ipucu geldi. Fragman; Batman serisinde yeni bir döneme girildiğini işaret ediyor. Öfkeli bir Batman, Gotham'da gecelerin yargıcı olacak. Peki; The Batman ne zaman çıkacak?