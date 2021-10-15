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Yıllar önce Müge Anlı'dan ağabeyinin katilini bulmasını istemişti! Gerçek 7 yıl sonra ortaya çıktı

Nuri Uzun 2014'te Müge Anlı'ya katılarak ağabeyinin katilinin bulunmasını istedi. Kayseri'de özel ekibin görevlendirilmesiyle Cemal Uzun'un katili ortaya çıktı. İfadeye çağırılanlar tek tek konuştu ve özel ekip yeni detaylara ulaştı. Müge Anlı'ya çıkan kardeşin 7 yıl sonra katil olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 15.10.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 11:43
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Yıllar önce Müge Anlı’dan ağabeyinin katilini bulmasını istemişti! Gerçek 7 yıl sonra ortaya çıktı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 2014 yılında tüfekle vurularak öldürülen Cemal Uzun'un katilinin, kardeşi olduğu ortaya çıktı. 7 yıl önce verdiği röportajda dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den ağabeyinin katilinin bulunmasını isteyen kardeş, ayrıca faili meçhul cinayetlerin işlendiği Müge Anlı'nın programına da çıkarak ağabeyinin katilinin bulunmasını istemiş.

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Yıllar önce Müge Anlı’dan ağabeyinin katilini bulmasını istemişti! Gerçek 7 yıl sonra ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Palas kasabasında 2014 yılının Haziran ayında meydana gelen olayda, Cemal Uzun, tüfekle vurularak hayatını kaybetti, kızı A.U. ise bıçaklanarak ağır yaralandı. Bir süre sonra röportaj veren aile üyeleri, evin içine maskeli ve elinde tüfekle birinin girdiğini, Cemal Uzun'u öldürdükten sonra ziynet eşyası alarak kayıplara karıştığını söyledi. Aradan geçen 7 yılın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri dosya üzerinde çalışmalara başladı.

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Yıllar önce Müge Anlı’dan ağabeyinin katilini bulmasını istemişti! Gerçek 7 yıl sonra ortaya çıktı

İFADELER ÇELİŞTİ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, olayın aydınlatılmasına yönelik özel ekip görevlendirdi. 6 ay boyunca olayın meydana geldiği Palas Kasabasında teknik ve fiziki takip yürüten cinayet dedektifleri, olay tarihinde alınan ifadelerin ayrıntılı incelemedi ve olay anında ikamette bulunan aile fertlerinin ifadelerinin aşırı şekilde çeliştiğini ve tutarsız olduğunu tespit etti.

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Yıllar önce Müge Anlı’dan ağabeyinin katilini bulmasını istemişti! Gerçek 7 yıl sonra ortaya çıktı

Yapılan çalışmada, maktul Cemal Uzun'un aile içerisinde meydana gelen kavga nedeniyle kardeşi Nuri Uzun tarafından tüfekle öldürüldüğü tespit edildi. Katil zanlısı Nuri Uzun, eşi ve maktul Cemal Uzun'un eşi gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.

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Yıllar önce Müge Anlı’dan ağabeyinin katilini bulmasını istemişti! Gerçek 7 yıl sonra ortaya çıktı

KATİL TÜRKİYE'YE SESLENMİŞTİ

Cinayeti itiraf eden kardeş katili Nuri Uzun, olayın ardından verdiği röportajda cumhurbaşkanından katilin bulunması için yardım istedi. Uzun konuşmasında, "İki hafta oldu, daha bir sonuç yok. Katilin bulunmasını istiyoruz. Katil dışarıda olabilir, hiçbir şey yapılmıyor. En kısa zamanda katilin bulunmasını istiyoruz. Cezasını çeksin, başkasının da canını yakmasın. Bütün köylü tedirgin. Bunun yakalanması şart" dediği ortaya çıktı. Ağabeyini öldüren Uzun'un, ayrıca katilin yakalanması için faili meçhul cinayetleri araştıran Müge Anlı'nın sunduğu programa da katıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.