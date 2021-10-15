Yıllar önce Müge Anlı’dan ağabeyinin katilini bulmasını istemişti! Gerçek 7 yıl sonra ortaya çıktı

KATİL TÜRKİYE'YE SESLENMİŞTİ

Cinayeti itiraf eden kardeş katili Nuri Uzun, olayın ardından verdiği röportajda cumhurbaşkanından katilin bulunması için yardım istedi. Uzun konuşmasında, "İki hafta oldu, daha bir sonuç yok. Katilin bulunmasını istiyoruz. Katil dışarıda olabilir, hiçbir şey yapılmıyor. En kısa zamanda katilin bulunmasını istiyoruz. Cezasını çeksin, başkasının da canını yakmasın. Bütün köylü tedirgin. Bunun yakalanması şart" dediği ortaya çıktı. Ağabeyini öldüren Uzun'un, ayrıca katilin yakalanması için faili meçhul cinayetleri araştıran Müge Anlı'nın sunduğu programa da katıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.