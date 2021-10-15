15 Ekim 2021, Cuma
Yıllar önce Müge Anlı'dan ağabeyinin katilini bulmasını istemişti! Gerçek 7 yıl sonra ortaya çıktı
Nuri Uzun 2014'te Müge Anlı'ya katılarak ağabeyinin katilinin bulunmasını istedi. Kayseri'de özel ekibin görevlendirilmesiyle Cemal Uzun'un katili ortaya çıktı. İfadeye çağırılanlar tek tek konuştu ve özel ekip yeni detaylara ulaştı. Müge Anlı'ya çıkan kardeşin 7 yıl sonra katil olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 15.10.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 11:43
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