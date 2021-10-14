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Nurgül Beyhan’ın sır ölümünde Müge Anlı detayı ortaya çıktı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Nurgül Beyhan cinayetiyle ilgili kahreden gerçekler ortaya çıktı. Komşuları tarafından evinde bulunan ve vahşice katledilen Beyhan'ın ölmeden önce Müge Anlı'nın sözlerini paylaştığı ortaya çıktı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün yaşanan son dakika haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 14.10.2021 16:33Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 16:33