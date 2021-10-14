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Nurgül Beyhan’ın sır ölümünde Müge Anlı detayı ortaya çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Nurgül Beyhan cinayetiyle ilgili kahreden gerçekler ortaya çıktı. Komşuları tarafından evinde bulunan ve vahşice katledilen Beyhan'ın ölmeden önce Müge Anlı'nın sözlerini paylaştığı ortaya çıktı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün yaşanan son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 14.10.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 16:33
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Nurgül Beyhan’ın sır ölümünde Müge Anlı detayı ortaya çıktı

Olay, 9 Aralık 2020 tarihinde Bağcılar'da gerçekleşti. 4 çocuk annesi Nurgül Beyhan, yaşadığı evinde komşuları tarafından ölü olarak bulundu. Katili henüz bulunamayan Nurgül Beyhan'ın aile içi kavga nedeniyle öldürüldüğü şüphesi gündeme geldi.

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Nurgül Beyhan’ın sır ölümünde Müge Anlı detayı ortaya çıktı

OĞLU AMCASINI ÖLDÜRDÜ

Nurgül Beyhan'ın Fransa'dan dönen oğlu geçtiğimiz yıl amcasını öldürdüğü gerekçesiyle cezaevine girmişti.

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Nurgül Beyhan’ın sır ölümünde Müge Anlı detayı ortaya çıktı

İddiaya göre, Yusuf Beyhan kendisini Fransa'da çalıştırıp ücretini ödemediği gerekçesiyle daha öncede tartıştığı amcası Dilaver Beyhan ile görüşmeye gitti.

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Nurgül Beyhan’ın sır ölümünde Müge Anlı detayı ortaya çıktı

Yusuf Beyhan amcasını görür görmez silahıyla arkasından ateş etti. Daha sonra olay yerine gelen küçük amcası Cihan Beyhan ile de tartışmaya başlayan Yusuf Beyhan, amcasını ilk olarak ayağından vurdu daha sonra yanına giderek peş peşe tetiğe bastı.

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Nurgül Beyhan’ın sır ölümünde Müge Anlı detayı ortaya çıktı

5 AY SONRA CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Cihan Beyhan olay yerinde hayatını kaybederken, kavgada Yusuf Beyhan'ın annesi Nurgül Beyhan da yaralandı. Olaydan yaralı kurtulan Nurgül Beyhan, 5 ay sonra cinayete kurban gitti.