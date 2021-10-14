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Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un acı günü!

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Giriş Tarihi: 14.10.2021 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021
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Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alparslan Özmol’un acı günü!

'Çocuklar Duymasın'da 'Çaycı Hüseyin' karakterini canlandıran Alparslan Özmol'un Gemlik’te yaşayan babası Coşkun Özmol (87), hayatını kaybetti. Özmol,’un solunum yetmezliği şikayeti ile farklı zamanlarda hastaneye yattığı ve bir süredir tedavi altında olduğu öğrenildi.

Türk Televizyon dizilerinde 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle ünlenen Alpaslan Özmol'un, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan ve solunum rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanenede tedavi gören babası Coşkun Özmol, bugün yaşamını yitirdi.

Alpaslan Özmol'un babasının 21 gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Coşkun Özmol'un cenazesinin, yarın Gemlik Merkez Asım Kocabıyık Camii'nde öğlen vakti toprağa verileceği belirtildi.

ALPARSLAN ÖZMOL'DAN AÇIKLAMA

Üzüntüsünü dile getiren Alparslan Özmol, "Gemlik'te yaşayan babam 21 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Nefes darlığı sorunu vardı. Bugün sabah saat 05.00'da vefat ettiği haberini aldım, yola çıktım Gemlik'e gidiyorum. Acım tarifsiz, arayan aramayan acımı paylaşan tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. Allah herkesten razı olsun, zor günümde yanımda olduğunuz için teşekkür ediyorum" dedi.

"ADAMI HASTA ETME' LAFI BABAMINDI"

Alparslan Özmol, Çocuklar Duymasın dizisinde çok sevilen 'Adamı hasta etme' repliğinin babasına ait olduğunu dile getirmişti. Çocukluğu Almanya'da geçen Özmol repliğin hikayesini şu sözlerle anlatmıştı: "Çok sevilen "Adamı hasta etme" lafı babama aittir. Ben çocukken, o arkadaşlarıyla oturur sohbet ederken, ben yaramazlık yapınca bana dönüp, 'Adamı hasta etme' derdi. Ben bunu senaryoya doğaçlama ekledim. Bir de 'çaylarrrrrr' repliğinin sonundaki 5 tane R bana ait. Dizide Selami'ye çay götürürken odaya girince masasına gidene kadar birkaç adım atmam gerekiyordu bende o süre boş geçmesin diye R'lere bastırdım çaylarrrrr böyle çıktı."

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