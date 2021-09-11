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Haberler Galeri Umut Evirgen’le aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama geldi

Umut Evirgen’le aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama geldi

Tuba Büyüküstün'le yaşadığı aşkla adını duyuran Umut Evirgen, ayrılığının ardından genç oyuncu Melisa Şenolsun'la aşk yaşamaya başladı. Kısa süre önce bu ilişkisini de sonlandıran işletmeci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme geldi. Serenay Sarıkaya, kendisi için mekan kapattığı konuşulan ünlü işletmeci ile aşk yaşadığı söylentileri hakkında konuştu.

Giriş Tarihi: 11.09.2021 15:33
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Umut Evirgen’le aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama geldi

Serenay Sarıkaya'nın, geçtiğimiz günlerde Umut Evirgen'in sahibi olduğu Gizli Kalsın'a gittiği öne sürülmüştü. Evirgen'in, "içeride 5-6 müşterinin olduğu dakikalarda giriş yapan oyuncu için mekanı kapattığı" haberleri çıkmıştı. Çalışanlara talimat veren ünlü işletmecinin, o dakikadan sonra içeriye kimseyi aldırmadığı iddia edilmişti.

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Umut Evirgen’le aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama geldi

AŞK AÇIKLAMASI GELDİ

Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Sarıkaya, magazin muhabirlerinin, "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu karşısında konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Umut Evirgen’le aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama geldi

"BU HABERLERDEN SIKILDIM"

Habertürk'ün haberine göre; önceki akşam Etiler'de görüntülenen 29 yaşındaki güzel, "Yok arkadaşlar, öyle bir şey demeyelim. Sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia" dedi.

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Umut Evirgen’le aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama geldi

"Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" şeklinde konuşan Serenay Sarıkaya, söz konusu söylentilerin asılsız olduğunu vurguladı.

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Umut Evirgen’le aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama geldi

Basın mensuplarının yönelttiği 'aşk' sorularını geçiştiren Serenay Sarıkaya, "Yeni işlerim başlıyor, o yüzden çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.