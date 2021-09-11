11 Eylül 2021, Cumartesi
Umut Evirgen’le aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama geldi
Tuba Büyüküstün'le yaşadığı aşkla adını duyuran Umut Evirgen, ayrılığının ardından genç oyuncu Melisa Şenolsun'la aşk yaşamaya başladı. Kısa süre önce bu ilişkisini de sonlandıran işletmeci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme geldi. Serenay Sarıkaya, kendisi için mekan kapattığı konuşulan ünlü işletmeci ile aşk yaşadığı söylentileri hakkında konuştu.
Giriş Tarihi: 11.09.2021 15:33
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