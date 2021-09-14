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Banu Alkan Serenay Sarıkaya’yı hedef aldı! Paylaşımına tepki yağdı

Filmleriyle Yeşilçam'a damgasını vuran Banu Alkan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Daha önce Kylie Jenner ve Ajda Pekkan'ı hedef alan Alkan, bu kez Serenay Sarıkaya'yı hedef aldı. 29 yaşındaki oyuncunun fotoğrafını paylaşan Alkan'ın bu hareketine sosyal medya kullanıcıları anlam veremezken, Sarıkaya'nın takipçilerinden tepki yağdı.

Giriş Tarihi: 14.09.2021 13:16 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 13:18
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Banu Alkan Serenay Sarıkaya’yı hedef aldı! Paylaşımına tepki yağdı

Banu Alkan'ın Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşım olay oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Alkan'ın paylaşımını gören takipçileri neye uğradığını şaşırdı.

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Banu Alkan Serenay Sarıkaya’yı hedef aldı! Paylaşımına tepki yağdı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Ajda Pekkan'ın fotoğrafını paylaşıp "Taklit edilmek harika bir duygu bebeğim" şeklindeki açıklamasıyla gündeme gelen Banu Alkan bu kez de Serenay Sarıkaya'nın ayaklarının fotoğrafını paylaştı.

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Banu Alkan Serenay Sarıkaya’yı hedef aldı! Paylaşımına tepki yağdı

"SERENAY SARIKAYA AYAKLARI"

Yayınladığı fotoğrafa 'Serenay Sarıkaya ayakları' notunu düşen ünlü sanatçının bu paylaşımına kimse anlam veremedi. Serenay Sarıkaya'nın hayranları ise Afrodit'te bu davranışı karşısında sert çıkıştı

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Banu Alkan Serenay Sarıkaya’yı hedef aldı! Paylaşımına tepki yağdı

HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü sanatçıya Serenay Sarıkaya'nın fanları 'beğenmiyorsan neden paylaşıyorsun', 'Banu hanım gündem olmak istemiş', Dost başa düşman ayağa bakar', 'ayağa estetik yapılmıyor', 'insanların fiziki özellikleriyle alay etmek büyük saygısızlık', 'Allah başka dert vermesin' şeklinde yorum yağdırdı.

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Banu Alkan Serenay Sarıkaya’yı hedef aldı! Paylaşımına tepki yağdı

Afrodit lakaplı Yeşilçam sanatçısı Banu Alkan rol aldığı filmlerle bir döneme damgasını vurdu. Şimdilerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu, bu sefer Ajda Pekkan'ı hedef aldı.