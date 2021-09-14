Banu Alkan Serenay Sarıkaya’yı hedef aldı! Paylaşımına tepki yağdı

Filmleriyle Yeşilçam'a damgasını vuran Banu Alkan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Daha önce Kylie Jenner ve Ajda Pekkan'ı hedef alan Alkan, bu kez Serenay Sarıkaya'yı hedef aldı. 29 yaşındaki oyuncunun fotoğrafını paylaşan Alkan'ın bu hareketine sosyal medya kullanıcıları anlam veremezken, Sarıkaya'nın takipçilerinden tepki yağdı.