Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in buluşma mekanı ortaya çıktı

Tuba Büyüküstün'le yaşadığı aşkla adını duyuran Umut Evirgen, ayrılığının ardından genç oyuncu Melisa Şenolsun'a aşk yaşamaya başladı. Kısa süre önce bu ilişkisini de sonlandıran Evirgen, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Evirgen, son olarak sevgilisi Serenay Sarıkaya'yla rahat zaman geçirmek için mekanı Gizli Kalsın'ı kapattı.