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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in buluşma mekanı ortaya çıktı

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in buluşma mekanı ortaya çıktı

Tuba Büyüküstün'le yaşadığı aşkla adını duyuran Umut Evirgen, ayrılığının ardından genç oyuncu Melisa Şenolsun'a aşk yaşamaya başladı. Kısa süre önce bu ilişkisini de sonlandıran Evirgen, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Evirgen, son olarak sevgilisi Serenay Sarıkaya'yla rahat zaman geçirmek için mekanı Gizli Kalsın'ı kapattı.

Giriş Tarihi: 06.09.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 11:08
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Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in buluşma mekanı ortaya çıktı

Oyuncu Tuba Büyüküstün'le uzun bir süre aşk yaşayan ardından gönlünü genç oyuncu Melisa Şenolsun'a kaptıran Umut Evirgen ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

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Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in buluşma mekanı ortaya çıktı

AŞK BOMBASI

Şenolsun ile ilişkisini geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız noktalayan ünlü işletmecinin gönlünü bu sefer Serenay Sarıkaya'ya kaptırdığı öne sürüldü.

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Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in buluşma mekanı ortaya çıktı

Serenay Sarıkaya'nın, yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen'le buluştukları yer ortaya çıktı. Oyuncunun, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin mekanı Gizli Kalsın'a gittiği öğrenildi.

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Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in buluşma mekanı ortaya çıktı

MEKANINI KAPATTI

Evirgen, içeride 5-6 müşterinin olduğu dakikalarda giriş yapan Sarıkaya için mekanı kapattı. Çalışanlara talimat veren işletmeci, o dakikadan sonra içeriye kimseyi aldırmadığı iddia edildi.

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Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in buluşma mekanı ortaya çıktı

SERENAY'A ARACINI YOLLADI

Ayrıca Evirgen'in, geçtiğimiz günlerde şoförü Baltalimanı'nda kaza yapan Serenay Sarıkaya'ya kendi aracını gönderdiği öğrenildi.