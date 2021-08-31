Serenay Sarıkaya yeni aşka yelken mi açtı? Magazin dünyasına bomba gibi düşen iddia

Son dönemde aşk iddialarıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Güzel oyuncunun, Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile yaşadığı aşklarla adını duyuran işletmeci Umut Evirgen'e gönlünü kaptırdığı haberleri magazin dünyasına bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 31.08.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 10:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL