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Serenay Sarıkaya yeni aşka yelken mi açtı? Magazin dünyasına bomba gibi düşen iddia

Son dönemde aşk iddialarıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Güzel oyuncunun, Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile yaşadığı aşklarla adını duyuran işletmeci Umut Evirgen'e gönlünü kaptırdığı haberleri magazin dünyasına bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 31.08.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 10:52
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Serenay Sarıkaya yeni aşka yelken mi açtı? Magazin dünyasına bomba gibi düşen iddia

Oyuncu Tuba Büyüküstün'le uzun bir süre aşk yaşayan ardından gönlünü genç oyuncu Melisa Şenolsun'a kaptıran Umut Evirgen ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Serenay Sarıkaya yeni aşka yelken mi açtı? Magazin dünyasına bomba gibi düşen iddia

GÖZLERDEN UZAK İLİŞKİ
Şenolsun ile ilişkisini geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız noktalayan ünlü işletmecinin gönlünü bu sefer Serenay Sarıkaya'ya kaptırdığı öne sürüldü.

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Serenay Sarıkaya yeni aşka yelken mi açtı? Magazin dünyasına bomba gibi düşen iddia

31 yaşındaki Umut Evirgen'in Emirgan'da sahibi olduğu mekanda bir araya gelen ikili, aşklarını gözden uzak yaşıyor.

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Serenay Sarıkaya yeni aşka yelken mi açtı? Magazin dünyasına bomba gibi düşen iddia

SERENAY'A ARACINI YOLLADI
Ayrıca Evirgen'in, geçtiğimiz günlerde şoförü Baltalimanı'nda kaza yapan Serenay Sarıkaya'ya kendi aracını gönderdiği öğrenildi.

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Serenay Sarıkaya yeni aşka yelken mi açtı? Magazin dünyasına bomba gibi düşen iddia

ŞOFÖRÜ KAZA YAPTI
Ünlü oyuncunun şoförü birkaç gün önce, Sarıkaya'yı almaya giderken Etiler Baltalimanı yolu üzerinde kaza yapmıştı. Lüks araçta yüklü miktarda hasar oluşmuştu.