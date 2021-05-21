Bozkır Arslanı Yulduz Radjabov kimdir? sorusu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Özbekistan'ın en ünlü oyuncularından Yulduz Radjabov, Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Kutlu Bike karakterine hayat veriyor. Peki, Yulduz Radjabov kimdir, kaç yaşında, nereli? ATV Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlu Bike kimdir? İşte Yulduz Radjabova'nın hayat hikayesi...

KUTLUBİKE KİMDİR?

Boy beyi Behzat Han'ın kızıdır. Güzelliğinin ardında mahir bir savaşçı gizlidir. Moğolların obasını yakıp ailesini öldürmesinin ardından onu yeniden hayata döndürecek kişi Şehzade Celaleddin olur.

YULDUZ RAJABOVA KİMDİR, NERELİDİR?

Yulduz Radjabova 1987 yılında Özbekistan'da dünyaya geldi. Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü mezunudur. 2013yılından itibaren Özbekistan'da birçok film ve dizide rolaldı. 2021 yılında Türkiye-Özbekistan ortakyapımı Mendirman Celaleddin / Jaloliddin dizi kadrosunda başrol oyuncusu olarak yer almıştır.

Mendirman Celaleddin/ Jaloliddin (TV Dizisi 2021)

2000 Songs of Farida (Robiya, Sinema Filmi 2020)

Scorpion (Catherine Trammel, Sinema Filmi 2018)

Maqsad(Lieutenant Sabirova, Sinema Filmi 2018)

Hamroh (Sinema Filmi 2017)

Boyvachcha kuyov (Sinema Filmi 2016)

Virus (Dizi Film 2016)

Khazon (Sinema Filmi 2013)