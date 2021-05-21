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Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi nerede çekiliyor? Konusu nedir? Hangi imparatorluğu, devleti anlatıyor?

Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekiliyor? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin konusu nedir? ATV ekranlarında nefesleri kesecek olan Bozkır Arslanı Celaleddin bugün başladı. İlk bölümüyle seyircisiyle buluşan Bozkır Arslanı Celaleddin'in konusu ve hangi bölgede çekildiği merak ediliyor. Dizi hakkında merak edilenleri yazımızdan öğrenebilirsiniz. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi nerede çekiliyor? Konusu nedir? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi hangi imparatorluğu, hangi devleti anlatıyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.05.2021 20:17 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 20:17
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Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi nerede çekiliyor? Konusu nedir? Hangi imparatorluğu, devleti anlatıyor?

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi nerede çekiliyor? Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı "Bozkır Arslanı Celaleddin" ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Tanıtımlarıyla büyük ilgi gören dizinin konusu ve çekildiği bölge merak ediliyor. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi nerede çekiliyor? Konusu nedir? Hangi imparatorluğu, devleti anlatıyor? İşte Bozkır Arslanı Celaleddin ile ilgili merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi nerede çekiliyor? Konusu nedir? Hangi imparatorluğu, devleti anlatıyor?

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin hazırlık süreci 2 yıl sürerken, 300 kişilik sanat ve dekor ekibi; 300 dönüm arazi üzerine kurulu Avrupa'nın en büyük film platolarından biri olan Bozdağ Film Platosu'nda 13'üncü yüzyılın mekanlarını inşa etti. Bozdağ Film Platosu, İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunuyor.

Dönemin Ürgenç kenti; çarşısı, hanları, evleri ve sokaklarıyla 20 bin metrekare alanda inşa edildi.

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Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi nerede çekiliyor? Konusu nedir? Hangi imparatorluğu, devleti anlatıyor?

Sultan Aleaddin Sarayı ise 7 bin 500 metrekare kapalı, 2 bin 500 metrekare açık alan olmak üzere 10 bin metrekarelik bir alanda, taht odası, sultan odaları, haremlik, saray girişi ve avlusu dahil olmak üzere inşa edildi. Ayrıca 5 bin metrekarelik bir alanda 50 çadırlık Cengizhan obası kuruldu.

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Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi nerede çekiliyor? Konusu nedir? Hangi imparatorluğu, devleti anlatıyor?

Dizinin aksiyon ve savaş sahnelerinin çekimleri Aksaray Ihlara ve Nevşehir'deki Kapadokya vadilerinde çekildi. Dizide kullanılan aksesuvar ve eşyaların büyük kısmı Özbekistan'dan temin edilirken, yüz bin metre kumaş kullanılarak bin 500 kostüm dikildi.

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Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi nerede çekiliyor? Konusu nedir? Hangi imparatorluğu, devleti anlatıyor?

KONUSU NEDİR?

İslam dünyasını içine sürüklendiği büyük bir iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın "Bozkır Arslanı Celaleddin"in hikayesini anlatıyor.