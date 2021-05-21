Bozkır Arslanı Celaleddin Cengiz Han'ı oynayan Javohir Zokirov kimdir, nereli? Cengiz Han kimdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Atv'de ekrana gelecek olan Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan 'Bozkır Arslanı Celaleddin' bu akşam ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Seyirciler ise bir yandan tarihi detayları araştırıyor ve oyuncuların hayatlarını merak ediyor. İşte, Bozkır Arslanı Celaleddin Cengiz Han'ı oynayan Javohir Zokirov kimdir, nereli? Cengiz Han kimdir?

JAVOHİR ZOKİROV KİMDİR, NERELİ KAÇ YAŞINDA?

Javohir Zokirov, Özbek sanatçısı, aktör ve müzisyendir.

Javohir Zokirov 1972 doğumludur. Hem oyunculuk hem de müzisyenlik yapan Javohir Zokirov, Türk- Özbek yapımı olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde rol alacak. Oyuncu Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi sayesinde hem Türkiye hem de Özbekistanda ününe ün katması bekleniyor.