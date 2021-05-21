Bozkır Arslanı Celaleddin Cengiz Han'ı oynayan Javohir Zokirov kimdir, nereli? Cengiz Han kimdir?
Bozkır Arslanı Celaleddin Cengiz Han'ı oynayan Javohir Zokirov kimdir, nereli? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu akşam atv ekranlarında seyirciyle buluşan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımını ve projesini üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin' dizisi başlar başlamaz çok konuşulacağa benziyor. İşte, Bozkır Arslanı Celaleddin Cengiz Han'ı oynayan Javohir Zokirov kimdir, nereli? Cengiz Han kimdir?
Bozkır Arslanı Celaleddin Cengiz Han'ı oynayan Javohir Zokirov kimdir, nereli? Cengiz Han kimdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Atv'de ekrana gelecek olan Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan 'Bozkır Arslanı Celaleddin' bu akşam ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Seyirciler ise bir yandan tarihi detayları araştırıyor ve oyuncuların hayatlarını merak ediyor. İşte, Bozkır Arslanı Celaleddin Cengiz Han'ı oynayan Javohir Zokirov kimdir, nereli? Cengiz Han kimdir?
JAVOHİR ZOKİROV KİMDİR, NERELİ KAÇ YAŞINDA?
Javohir Zokirov, Özbek sanatçısı, aktör ve müzisyendir.
Javohir Zokirov 1972 doğumludur. Hem oyunculuk hem de müzisyenlik yapan Javohir Zokirov, Türk- Özbek yapımı olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde rol alacak. Oyuncu Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi sayesinde hem Türkiye hem de Özbekistanda ününe ün katması bekleniyor.
CENGİZ HAN KİMDİR, NE ZAMAN ÖLDÜ?
Cengiz Han, Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu, ilk Kağanı ve İmparatoru olan Moğol komutan ve hükümdar.13. yüzyılın başında Orta Asya'daki tüm göçebe bozkır kavimlerini birleştirip bir ulus hâline getirerek Moğol siyasi kimliği çatısı altında toplamış ve Dünya'nın en büyük bitişik sınırlara sahip imparatorluğunu kurmuştur.
Dünya tarihinin en büyük askeri liderlerinden biri olarak kabul edilen Cengiz Han, hükümdarlığı döneminde 1206-1227 arasında Kuzey Çin'deki Batı Xia ve Jin Hanedanı, Türkistan'daki Kara Hıtay, Maveraünnehir, Harezm, Horasan ve İran'daki Harzemşahlar ile Kafkasya'da Gürcüler, Deşt-i Kıpçak'taki Rus Knezlikleri ve Kıpçaklar ile İdil Bulgarları üzerine seferler gerçekleştirdi ve imparatorluk döneminde gerçekleştirdiği hiçbir savaşı kaybetmedi. Bunların sonucunda Pasifik Okyanusu'ndan Hazar Denizi'ne ve Karadeniz'in kuzeyine kadar uzanan bir imparatorluk kurdu.
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